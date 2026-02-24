Zelensky i kërkon Trumpit të vizitojë Ukrainën në fjalimin që shënon përvjetorin e pushtimit
Volodymyr Zelensky i ka bërë thirrje Donald Trumpit të vizitojë Kievin, në një video-adresim në përvjetorin e katërt të pushtimit në shkallë të plotë nga Vladimir Putini, dhe ka thënë se Ukraina nuk do ta tradhtojë popullin e saj në asnjë negociatë me Rusinë.
Zelensky tha se Putin nuk i kishte arritur qëllimet e tij fillestare të luftës ose nuk e kishte "thyer popullin ukrainas".
"Ai nuk e ka fituar këtë luftë", tha ai. "Ne e kemi ruajtur Ukrainën dhe do të bëjmë gjithçka për të arritur paqen. Dhe për të siguruar drejtësi".
Adresimi 18-minutësh përfshinte pamje të publikuara për herë të parë nga bunkeri nëntokësor në Rrugën Bankova të Kievit, ku Zelensky dhe këshilltarët e tij punuan dhe flinin gjatë orëve të para pas sulmit të Rusisë në vitin 2022.
Zelensky kujtoi se mori një telefonatë nga Joe Biden, i cili i ofroi ta ndihmonte të largohej nga vendi "urgjentisht".
"Këtu iu përgjigja se më duhen municione, jo një makinë", tha Zelensky, duke kujtuar një nga momentet më të famshme të presidencës së tij.
Videoja tregonte Zelenskyn duke lënë trëndafila në një memorial në sheshin Maidan në Kiev për mijëra ushtarakë dhe gra ukrainase që kanë vdekur gjatë katër viteve të fundit.
Aty kishte pamje të liderëve botërorë që vizitonin Kievin, përfshirë Keir Starmer dhe Boris Johnson.
Zelensky tha: "Dua vërtet të vij këtu me presidentin e Shteteve të Bashkuara një ditë. E di me siguri: vetëm duke ardhur në Ukrainë dhe duke parë me sytë e vet jetën dhe luftën tonë, duke ndjerë popullin tonë dhe madhësinë e kësaj dhimbjeje - vetëm atëherë mund të kuptohet se për çfarë bëhet fjalë në të vërtetë kjo luftë".
Një udhëtim në Ukrainë mund t'ia bëjë të qartë Trumpit "se kush është agresori këtu dhe ndaj kujt duhet të ushtrohet presion", sugjeroi Zelensky.
Ai vazhdoi: "Kjo nuk është një luftë në rrugë - është një sulm nga një shtet i sëmurë ndaj një shteti sovran. Ai [Putin] është shkaku i fillimit të saj dhe pengesa për fundin e saj. Dhe është Rusia që duhet t’i tregohet vendi. Në mënyrë që të ketë paqe të vërtetë".
Siç theksojnë mediat, Trump nuk e ka pranuar një ftesë nga Zelensky për të vizituar Ukrainën.
Gjatë takimit të tyre famëkeq në Zyrën Ovale vitin e kaluar, JD Vance, zëvendëspresidenti i SHBA-së, akuzoi qeverinë ukrainase se po merrte personalitete të larta në "turne propagande" - një akuzë që Kievi e mohon. /Telegrafi/