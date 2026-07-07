Zelensky do të kërkojë nga NATO-ja sisteme të mbrojtjes ajrore pas sulmeve intensive ruse
Presidenti i Ukrainës planifikon të përdorë takimin e NATO-s në Turqi, për t'i kërkuar aleatëve të Kievit të dorëzojnë sistemet e mbrojtjes ajrore që i nevojiten urgjentisht për ta mbrojtur atë nga sulmet ruse në rritje.
Thirrja e Volodymyr Zelensky për ndihmë tingëllon me intensitet shtesë pasi raketat ruse ranë mbi kryeqytetin ukrainas dy herë në më pak se një javë, duke u rrëzuar në blloqe apartamentesh dhe duke vrarë më shumë se 50 civilë, transmeton Telegrafi.
Samiti në Ankara do të jetë gjithashtu një shans për Zelenskyn për të mbajtur një takim të rëndësishëm me Donald Trump dhe për të theksuar argumentin e tij se sulmet "brutale" të Rusisë janë një shfaqje dobësie, jo force, dhe se Vladimir Putin duhet të detyrohet të bisedojë drejt një paqeje "dinjitoze".
Sulmet e fundit ndaj Ukrainës vijnë ndërsa ajo ka rritur sulmet e saj me dronë me rreze të gjatë veprimi kundër Rusisë, duke goditur rafineritë e naftës dhe objektivat ushtarake atje dhe duke shkaktuar mungesa të konsiderueshme karburanti dhe ndërprerje të energjisë.
Duke nënvizuar këtë kërcënim, kryebashkiaku i Moskës, Sergei Sobyanin, tha se mbrojtjet kundërajrore kapën "shumicën" e 430 dronëve nga Ukraina që ishin nisur drejt kryeqytetit gjatë natës. Ashpërsia e dëmit nuk u bë menjëherë e qartë.
Llogaritë ruse në mediat sociale janë plot me video të njerëzve që presin në radhë me orë të tëra për të blerë benzinë dhe që zihen për atë pak që u lejohet, transmeton Telegrafi.
Në prag të takimit të NATO-s, i cili do të mbahet të martën dhe të mërkurën, Zelensky shprehu shpresën se takimi në Turqi nuk do të jetë "bosh".
Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, u ka kërkuar shteteve anëtare të "përkushtohen" dhe të sigurohen që Ukraina të marrë atë që i nevojitet "për të mbrojtur sovranitetin e saj".
Ai nënvizoi se Kievi po "ndryshonte dinamikën në fushën e betejës", duke iu referuar përpjekjeve për të ndaluar trupat tokësore ruse në lindje.
Kjo ka të bëjë edhe me sulmet e fundit me dronë, të cilat me sa duket i japin Ukrainës një avantazh.
Fraza e muajit këtu është "dritarja e mundësisë".
Por, ndërsa lufta në qiell është intensifikuar, raketat balistike të Rusisë po i shkaktojnë Kievit probleme të vërteta.
Forca ajrore e Ukrainës lëshon një numërim ditor të armëve që Moska lëshon së bashku me numrin e kapur.
Të hënën, pothuajse të gjitha dronët u bllokuan me sukses, por shkalla e dështimit të raketave ishte dukshëm e dukshme.
Ukraina nuk ndaloi asnjë raketë balistike në atë sulm.
Nuk është e lehtë: ato fluturojnë me disa mijëra kilometra në orë dhe thjesht nuk ka mjaftueshëm raketa mbrojtëse ajrore Patriot të prodhuara në SHBA në Ukrainë për t'iu kundërvënë atyre.
"Është thjesht absurde që, në botën e sotme, prodhimi ende nuk është rritur në nivelin e nevojshëm për të mbrojtur njerëzit nga terrori balistik", tha Zelensky, duke shprehur zhgënjimin e tij në një video-adresim të hënën.
Ai u ka bërë thirrje aleatëve evropianë të dorëzojnë rezervat e tyre të raketave Patriot, duke argumentuar se ato nuk janë të mira për askënd në magazinë kur civilët po vriten tani në Ukrainë.
"Rusia po vë bast për armët balistike dhe ata që duan paqe duhet të vënë bast për mbrojtjen kundër sulmeve balistike", argumenton Zelensky, duke paraqitur argumentin e tij për takimet në Ankara.
Por sistemet Patriot janë në mungesë në të gjithë botën dhe nuk është e qartë se sa do të ishin ndonjëherë të mjaftueshme nëse Rusia do të përshkallëzonte më tej sulmet e saj balistike.
Kjo është arsyeja pse Zelensky flet gjithashtu për Ukrainën që prodhon ekuivalentin e saj, me ndihmën e NATO-s. Megjithatë, sulmet ruse sugjerojnë se sulmet e thella të Ukrainës po i bien në sy Kremlinit.
Pas vitesh që Rusia synonte infrastrukturën civile në Ukrainë, përfshirë termocentralet në mes të dimrit, Moska tani akuzon Kievin për "terrorizëm" për goditjen e rafinerive të naftës me dronë.
Zelensky e quan këtë një "fushatë ndikimi" dhe do të jetë i gatshëm të ndajë detajet me aleatët e NATO-s.
Qëllimi është të ushtrohet presion mbi Putinin për bisedime paqeje me kushte që Kievi mund t'i pranojë - që nuk përfshijnë dorëzimin e të gjithë rajonit lindor të Donbasit, siç kërkon ende Moska. /Telegrafi/