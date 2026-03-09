Zbulohet skema e mashtrimit me aksidente të rrejshme në Manastir, mashtruesit kanë përfituar mbi 60 mijë euro
Prokuroria Themelore Publike Manastir, në koordinim me veprimet e Qendrës Hetimore në atë prokurori dhe Shërbimit Penal Publik Manastir, zbuloi një skemë të përpunuar të mashtrimit të qytetarëve me aksidente të rreme trafiku, përmes së cilës mbi dhjetë qytetarë u mashtruan në zonën e Prokurorisë Themelore të Manastirit në 2-3 muajt e fundit, nga të cilët u morën gjithsej mbi 60,000 euro dhe sende të tjera me vlerë.
Nga Prokuroria thonë se numri i ngjarjeve të tilla është rritur veçanërisht që nga fillimi i shkurtit, kur janë regjistruar tashmë gjashtë raste të ngjashme.
"Në të gjitha rastet, metoda e ekzekutimit është e ngjashme - viktimat zakonisht janë njerëz të moshuar të cilët marrin një telefonatë se dikush i afërt me ta është lënduar rëndë në një aksident trafiku dhe se paratë janë të nevojshme urgjentisht për një operacion kompleks. Versioni i dytë i fakteve të rreme që mashtruesit u paraqesin disa prej viktimave është se i afërmi i tyre ka shkaktuar një aksident trafiku me pasoja të rënda dhe se paratë janë të nevojshme për të shmangur burgun".
"Të mashtruar dhe të frikësuar për të dashurit e tyre, viktimat pranojnë të paguajnë personalisht shuma të ndryshme parash - nga disa dhjetëra mijëra denarë deri në mbi 20,000 euro, bizhuteri ari dhe sende me vlerë. Ata i dorëzojnë paratë në vende të ndryshme në Manastir, personave që më parë ishin punësuar për punë përmes një njoftimi në Facebook. Deri më sot, Prokuroria Themelore Publike e Manastirit ka ngritur akuza kundër katër personave të tillë, të cilët po ndiqen penalisht si bashkëpunëtorë në mashtrim dhe të cilët i kanë marrë paratë drejtpërdrejt nga qytetarët e mashtruar".
"Sipas gjetjeve të hetimit, paratë më pas transferohen dhe i dorëzohen një personi aktualisht të panjohur në Bullgari. Ajo që i lidh rastet janë numrat e telefonit nga Rumania që janë përdorur në të gjitha këto ngjarje për të kontaktuar viktimat", thonë nga Prokuroria.
"Për këto arsye, Prokuroria Themelore Publike e Manastirit ka dërguar gjithashtu kërkesë për ndihmë ligjore ndërkombëtare autoriteteve të këtyre vendeve me qëllim që të ndërmarrin veprime për të identifikuar autorët".
"Ndërkohë, autoritetet hetuese u bëjnë thirrje qytetarëve që të mos bien pre e mashtrimeve të tilla dhe të mos pranojnë pagesën e parave "në dorë" personave që nuk i njohin fare", thonë nga Prokuroria.