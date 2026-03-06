Zbulohet paga qesharake e Lingaardit te Corinthians
Paga e Jesse Lingard te klubi brazilian Corinthians raportohet se është bërë tashmë publike.
Në dhjetor të vitit 2025 u konfirmua se Lingard do të largohej nga skuadra koreano-jugore Seoul. Mesfushori anglez iu bashkua klubit nga Koreja e Jugut në shkurt të vitit 2024 dhe gjatë qëndrimit të tij arriti të shënojë 19 gola në 67 paraqitje.
Ai realizoi edhe në ndeshjen e fundit me FC Seoul, në barazimin 1-1 ndaj skuadrës australiane Melbourne City në kuadër të Ligës së Kampionëve të Azisë.
Pas largimit nga Koreja e Jugut, Lingard u lidh me një rikthim të mundshëm në futbollin evropian, me klube si Feyenoord, Ëest Ham, Ëolves dhe Genoa që u përmendën si destinacione të mundshme.
Megjithatë, këtë javë u konfirmua se futbollisti 33-vjeçar ka nënshkruar me gjigantin brazilian Corinthians.
Ai ka nënshkruar një kontratë deri në fund të këtij viti, me opsion për zgjatje edhe për 12 muaj të tjerë, nëse plotësohen disa kushte të caktuara.
Lingard do të ribashkohet gjithashtu me ish-bashkëlojtarin e tij te Manchester United, Memphis Depay, i cili iu bashkua Corinthians në shtator të vitit 2024 pas largimit nga Atlético Madrid.
Sipas mediumit brazilian R7, Lingard pritet të përfitojë një pagë të konsideruar si “mesatare” te Corinthians.
Gazetari Nicola Jorge ka deklaruar se anglezi do të fitojë rreth 100 mijë euro në muaj.
Gjatë periudhës më të mirë të karrierës së tij, Lingard zhvilloi mbi 230 ndeshje për Manchester United dhe regjistroi më shumë se 30 paraqitje me kombëtaren e Anglisë./Telegrafi/