Zbulohen dy futbollistët e parë që Reali do t'i marrë për sezonin e ri
Real Madridi ka përcaktuar tashmë dy lëvizjet e para për sezonin e ardhshëm, me dy fytyra të njohura që pritet të rikthehen në “Santiago Bernabeu”.
Los Blancos planifikojnë rikthimin e sulmuesit Endrick Felipe nga huazimi në Francë, si dhe aktivizimin e klauzolës së riblerjes për mesfushorin Nico Paz.
Menaxheri i përgjithshëm Jose Angel Sanchez, kryeskauti Juni Calafat dhe presidenti Florentino Perez janë në fazë intensive planifikimi për sezonin e ri. Edhe pse drejtuesit besojnë se skuadra aktuale ka cilësi për të konkurruar në të gjitha frontet, investimi prej 165 milionë eurosh verën e kaluar pritet të pasohet nga përforcime të tjera strategjike.
Endrick rikthehet nga Lyoni
Sipas Diario AS, rikthimi i Endrick do të jetë lëvizja e parë zyrtare e bordit. Braziliani 19-vjeçar pati pak hapësira nën drejtimin e Carlo Ancelottit dhe, pas një periudhe katërmujore jashtë fushave për shkak të lëndimeve në kofshë (nga maji deri në shtator), grumbulloi vetëm 110 minuta nën drejtimin e Xabi Alonsos.
Kjo situatë çoi në huazimin e tij te Olympique Lyon, ku ai ka nisur në mënyrë mbresëlënëse, duke shënuar pesë gola dhe duke dhënë një asist në gjashtë paraqitjet e para.
Me Kylian Mbappe që aktualisht konsiderohet burimi kryesor i golave për skuadrën e drejtuar nga Alvaro Arbeloa, rikthimi i Endrick shihet si një përforcim i domosdoshëm në repartin ofensiv dhe si konfirmim i potencialit të tij të madh.
Nico Paz, blerja e parë për vitin 2026
Ndërkohë, nënshkrimi i parë për vitin 2026 pritet të jetë rikthimi i Nico Paz. Mesfushori ofensiv argjentinas u shpall Lojtari i Ri i Vitit në Serie A sezonin e kaluar dhe ka vijuar me paraqitje të mira edhe këtë edicion. Real Madridi e kishte shitur për 5 milionë euro, por ka një opsion riblerjeje prej 9 milionë eurosh, një marrëveshje që konsiderohet shumë e favorshme financiarisht.
Rikthimi i Paz do të rrisë konkurrencën në fazën ofensive, veçanërisht për lojtarë si Arda Guler dhe Brahim Diaz, duke shtuar alternativa kreative në të tretën e fundit të fushës.
Me këto dy rikthime, Real Madridi synon të kombinojë talentin e ri me strukturën ekzistuese, duke ndërtuar një skuadër më të balancuar dhe konkurruese për sezonet në vijim. /Telegrafi/