Zbulohen detajet e para për Honor 600 Pro
Seria e re e smartfonëve nga Honor po tërheq vëmendje edhe para lansimit zyrtar.
Pamjet e rrjedhura të modelit Honor 600 Pro konfirmojnë një dizajn krejtësisht të ri, me një modul kamerash më të madh dhe tre sensorë në pjesën e pasme.
Një detaj interesant është se dizajni i kamerës dhe ngjyra portokalli duket se janë frymëzuar nga iPhone 17 Pro.
Në pjesën e përparme, telefoni pritet të ketë korniza shumë të holla dhe një vrimë të vogël për kamerën selfie.
Sipas informatave, pajisja do të vijë me ekran OLED 6.57 inç, rezolucion 1.5K dhe refresh rate 120Hz.
Brenda tij pritet një procesor i fuqishëm nga seria Snapdragon 8, së bashku me një kamerë kryesore 200MP me stabilizim optik (OIS).
Një tjetër veçori që bie në sy është bateria masive prej 9,000 mAh, që mund ta bëjë këtë model një nga më të fuqishmit.
Honor ka nisur tashmë paralajmërimet për serinë 600, e cila pritet të dalë edhe në tregun global, jo vetëm në Kinë. /Telegrafi/