Telefoni T1 i Trumpit gati për lansim pas muajsh vonesash
Që kur u njoftua për herë të parë, telefoni T1 i Donald Trumpit është përballur me vonesa e ridizajnime.
Këto mund të marrin fund, pasi kompania ka njoftuar se do të lansojë shumë shpejt telefonin e saj të parë inteligjent.
Trump Mobile ka njoftuar se po planifikon të fillojë dërgimin e telefonave për njerëzit që e kanë porositur paraprakisht pajisjen këtë javë.
Drejtori ekzekutiv i kompanisë, Pat O'Brien, e konfirmoi fillimisht lajmin për USA Today.
Sipas Trump Mobile, përdoruesit që kanë porositur paraprakisht një telefon T1 duhet të marrin një email përditësimi me detaje të mëtejshme.
Kompania tha se planifikon të përmbushë të gjitha porositë paraprake brenda disa javëve të ardhshme.
Një njoftim për shtyp i Trump Mobile, i raportuar nga The Verge, thotë se kërkesa për telefonin e ri inteligjent ka qenë "jashtëzakonisht e lartë".
Sipas O’Brien, kompania është mbingarkuar dhe pritja e gjatë "ka vlejtur pasi po ofrojnë një produkt të mrekullueshëm". /Telegrafi/