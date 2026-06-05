Zbulimet arkeologjike në Turqi hedhin dritë të re mbi origjinën e Krishterimit
Zbulimet e jashtëzakonshme përfshijnë imazhin më të ruajtur të hershëm të Jezusit, të zbuluar pranë qytetit turk të Iznikut.
Nga: David Keys / The Independent
Përkthimi: Telegrafi.com
Zbulime e reja spektakolare arkeologjike në mbarë Turqinë po hedhin dritë të rëndësishme të re mbi fazat e hershme të Krishterimit, duke përfshirë imazhin më të ruajtur të hershëm të Krishtit të zbuluar ndonjëherë.
Këto gjetje të jashtëzakonshme përfshijnë gjithashtu varre dhe mbishkrime të lashta të krishtera. Gjatë dy vjetëve të fundit, arkeologët në Anadoll - Turqia e sotme - kanë zbuluar të paktën një duzinë kishash të panjohura më parë, që datojnë nga shekulli i katërt dhe i pestë pas Krishtit. Për më tepër, gërmimet në qytetin historik të Pergamonit kanë zbuluar një nga paraqitjet më të hershme të Shën Gjergjit, shenjtorit të ardhshëm mbrojtës të Anglisë.
Vëllimi i madh i këtyre zbulimeve të fundit thekson rolin vendimtar të Anadollit në përhapjen e hershme të Krishterimit. Ato ofrojnë njohuri thelbësore mbi mënyrën se si Anadolli romak u bë me shpejtësi djep i fesë - vetëm disa dekada pas kryqëzimit të Krishtit në Jerusalem, në fillim të viteve 30 pas Krishtit.
Imazhi i Krishtit, i paraqitur si Bariu i Mirë, u zbulua vitin e kaluar në qytetin turk të Iznikut - dhe është ndër pesë imazhet më të vjetra autentike të Krishtit si i rritur, të zbuluara ndonjëherë kudo në botë. Ai daton nga fillimi deri në mesin e shekullit të tretë pas Krishtit dhe është imazhi më i ruajtur i hershëm i Jezusit i gjetur ndonjëherë.
Për shkak se u zbulua i mbyllur brenda një varri familjar nëntokësor të ruajtur jashtëzakonisht mirë dhe pa oksigjen, pigmentet e afreskut janë praktikisht në gjendje të përsosur - pikërisht ashtu siç u pikturuan rreth 1800 vjet më parë. Imazhi është aq i plotë sa tiparet e fytyrës së Krishtit, palat të tunikës së tij, duart e tij dhe konturi i qartë i dashit mbi shpatullat e tij mbeten ende dukshëm të dallueshme dhe të qarta. Piktura e sapozbuluar u jep historianëve një kuptim të detajuar mbi mënyrën se si të krishterët e hershëm e perceptonin Jezusin - pa mjekër, me flokë të shkurtër dhe i veshur me rroba elegante romake të klasës së lartë.
Përveç numrit të madh të zbulimeve të fundit arkeologjike, kërkimet e reja historike po përmirësojnë gjithashtu kuptimin tonë mbi mënyrën dhe arsyet se pse, brenda vetëm tre shekujsh, Krishterimi u zgjerua nga një sekt i vogël i persekutuar fetar në fenë zyrtare të Perandorisë Romake.
Projektet e reja kërkimore, të realizuara në disa universitete në Mbretërinë e Bashkuar dhe në mbarë botën gjatë viteve të fundit, kanë analizuar se si, ndryshe nga mendimi i zakonshëm, persekutimi dhe martirizimi i të krishterëve (megjithëse ndoshta në një shkallë shumë më të vogël sesa mendohej zakonisht) në fakt ndihmuan në zgjerimin e Krishterimit - dhe se si kjo rritje u nxit pjesërisht edhe prej niveleve potencialisht më të ulëta të vdekjeve të hershme të lidhura me sëmundjet, krahasuar me ato që përjetonin komunitetet pagane. Kërkimet e tjera të rëndësishme të kohëve të fundit kanë hedhur dritë të re mbi mënyrën se si sistemet e hershme të kujdesit të krishterë social duket se rritën ndjeshëm normat e konvertimit dhe se si problemet politike dhe ekonomike të Perandorisë Romake ishin gjithashtu faktorë madhorë që nxitën përhapjen e Krishterimit.
Adhurimi i perandorëve të gjallë romakë - kulti perandorak - e pati tempullin e tij më të hershëm jo në Romë, por në qytetin e madh klasik të Pergamonit, në atë që sot është Turqia perëndimore. Ajo strukturë e parë e kultit perandorak u ndërtua brenda kompleksit të një ndërtese të shekullit të tretë para Krishtit, që ishte e ngjashme me Partenonin, i quajtur Tempulli i Atenës (mbetjet e të cilit shfaqen këtu në foto).(Foto: Klaus-Peter Simon)
Një studim i kohëve të fundit ka rishqyrtuar madje mundësinë që nivelet e ulëta të infanticidit femëror në shoqërinë pagane krijuan, përgjatë shumë brezave, çekuilibrime demografike nga të cilët komunitetet e krishtera - të cilat pothuajse me siguri nuk praktikonin infanticidin - do të kishin përfituar në aspektin demografik.
Për më shumë, arkeologët kanë zbuluar prova të reja mbresëlënëse mbi përhapjen e adhurimit të perandorëve në atë që sot është Turqia - dhe, pikërisht ky zgjerim i kultit perandorak ndihmoi që Krishterimi i hershëm të kishte mundësinë të evoluonte nga një lëvizje thjesht për Jezusin në një lëvizje gjithashtu kundërperandorake, e aftë për të tërhequr një spektër të gjerë mbështetjeje të disidencës shoqërore dhe politike.
Vetëm gjatë tre vjetëve të fundit, gjurmë të një statuje 3.5 metra të lartë të perandorit të shekullit të dytë pas Krishtit, Mark Aurelit, janë gjetur në qytetin-port antik të Siedrës (në jug të Turqisë), ndërsa janë identifikuar edhe mbetjet pothuajse të plota të një statuje 2.1 metra të lartë të Aurelit nga qyteti i lashtë i brendshëm i Bubonit.
Ndërsa, në vitin 2021, koka e një statuje 2.5 metra të lartë të perandorit Hadrian u zbulua në qytetin antik Alabanda (në Anadollin perëndimor) - famëkeq për dekadencën e tij - ndërsa në vitet 2007 dhe 2008, skulpturat gjigante 4.5 metra të larta të Hadrianit dhe Mark Aurelit u zbuluan në qytetin e rrënuar të Sagalasosit, i vendosur në një peizazh spektakolar (në jug të Turqisë).
Rritja e kultit perandorak ka gjithashtu rëndësi të madhe nga perspektiva biblike. Ajo ndihmon për të shpjeguar një pjesë të përmbajtjes së një segmenti kyç të Besëlidhjes së Re - konkretisht Librin e Zbulesës.
Ai libër - i shkruar nga një profet i krishterë i fundit të shekullit të parë, i quajtur Gjoni i Patmosit, rreth vitit 90 pas Krishtit - promovonte idenë se Perandoria Romake (e koduar prej tij si “Bisha”) kontrollohej nga Djalli (i koduar si “Dragoi”).
Libri (dhe shtatë letrat e përfshira në të - që pretendohet se iu diktuan Gjonit nga Krishti në Parajsë) iu dërgua shtatë komuniteteve të veçanta të krishtera në shtatë qytete të asaj që sot është Turqia perëndimore - dhe, gjatë viteve shumë të fundit, gërmimet arkeologjike në disa prej këtyre shtatë qyteteve kanë nxjerrë në dritë prova të jashtëzakonshme të jetës së hershme të krishterë, përfshirë një kishë-shtëpi antike (lloji i vendit të adhurimit të krishterë që ekzistonte përpara kishave të para të ndërtuara posaçërisht).
Përpara se të krishterët të ndërtonin kisha të ndërtuara posaçërisht, ata shpesh mblidheshin në shtëpi private, të pajisura ndonjëherë me dhoma të projektuara enkas, të njohura si “kisha-shtëpi.” Njihen vetëm rreth gjysmë duzine shembujsh të hershëm - përfshirë këtë kishë-shtëpi të shekullit të katërt, të zbuluar së fundmi në qytetin antik të rrënuar të Laodikisë në Turqinë perëndimore.(Foto: David Keys)
Kisha-shtëpi e shekullit të katërt - e zbuluar në qytetin e bukur antik të Laodikisë në Turqinë perëndimore - është një nga vetëm gjysmë duzine kishash-shtëpi të hershme të zbuluara ndonjëherë kudo në botë.
Por, në Sardë, një tjetër qytet antik i përmendur në Zbulesë, studiuesit kanë kryer hetime mbi një kishë të madhe të mundshme të fillimit të shekullit të gjashtë (ndoshta një katedrale). Fillimisht ishte një ndërtesë masive 45 metra e gjatë me dy kupola, e ndërtuar në zemër të qytetit të rrënuar dhe ende sot mbresëlënës - mund të ketë shërbyer si prototip për traditën arkitekturore të lidhur me një nga kishat më të mëdha antike në botë, Aja Sofia në Kostandinopojë (Stambolli i sotëm).
Dhe, në tri qytete të tjera antike, të përmendura posaçërisht në Librin e Zbulesës, arkeologët kanë zbuluar kohët e fundit edhe më shumë materiale të hershme të krishtera.
Në Smirnë (Izmiri i sotëm), ekspertët kanë studiuar mesazhe të koduara të krishtera të mesit të shekullit të dytë, të shkruara si grafite në muret e një qendre tregtare romake. Ato janë, ndoshta, mbishkrimet më të hershme të krishtera të zbuluara ndonjëherë dhe ndoshta shkrimi më i hershëm origjinal i krishterë. Njëri - i dizajnuar si një fjalëkryq - është fjala “Logos” (një nga titujt e Krishtit, që do të thotë “Fjala”). Në të vërtetë, rreshti i parë i Ungjillit të Shën Gjonit, duke iu referuar Jezusit/Zotit, thotë: “Në fillim ishte Fjala.” Një tjetër mesazh i koduar (numerik) përbëhet vetëm nga tri karaktere numerike - 800 - që do të thotë se “Besimi” është rruga drejt “Zotit” (domethënë Krishtit). Dhe, një mbishkrim i pakoduar - i bazuar në pjesë kyçe të katër librave të Besëlidhjes së Re - i referohet qartë Jezusit me fjalët: “Ai që na ka dhënë [neve] Frymën [e Shenjtë].”
Gjashtëdhjetë milje në veri të Smirnës, në qytetin spektakolar antik të Pergamonit (pranë Bergamës së sotme), arkeologët kanë gjetur një nga dëshmitë më të vjetra arkeologjike në botë të kultit të Shën Gjergjit - një enë qeramike pelegrinazhi e fillimit të shekullit të pestë, që e paraqet atë duke vrarë një dragua.
Për më tepër, në Pergamon, arkeologët sapo kanë hetuar një vend kyç të martirizimit të hershëm të krishterë - amfiteatrin e qytetit ku besohet se të paktën tre të krishterë u dogjën të gjallë në fund të shekullit të dytë pas Krishtit. Hetimi u mundësoi arkeologëve të llogarisnin se amfiteatri, ku ndodhën këto ekzekutime të tmerrshme, kishte kapacitet për jo më pak se 25 mijë spektatorë.
Arkeologët kanë hartuar në mënyrë digjitale tempullin (në qytetin antik të Pergamonit) ku, në vitin 29 para Krishtit, adhurimi i perandorit romak u zhvillua për herë të parë. Në vitet 90 pas Krishtit, profeti i krishterë Shën Gjoni, i cili shkroi Librin e Zbulesës të Besëlidhjes së Re, e quajti atë tempull “froni i Satanit” dhe perandorin romak një bishë që vinte nga deti me një numër të veçantë - 666 (tashmë i famshmi në aspekt global, “Numri i Bishës”). Historia e Gjonit për Djallin që i jep Bishës pushtet politik vazhdoi të paraqitej edhe në kohët mesjetare, siç tregohet këtu (”Bisha” ndodhet në të djathtë).(Foto: Jean-Pierre Dalbéra)
Dhe, së fundi, por jo më pak e rëndësishme, në metropolin e madh antik të Efesit - një nga pesë qytetet më të mëdha të botës romake - arkeologët kanë zbuluar kohët e fundit një lagje të tipit të Pompeit, të varrosur nën hirin e një zjarri të madh urban të shkaktuar nga pushtuesit persë. Ndërsa hiri i Pompeit ruajti një botë të humbur pagane, shtresa e hirit në Efes ka ngrirë në kohë botën e hershme të krishterë bizantine - të shekullit të gjashtë dhe fillimit të shekullit të shtatë.
Arkeologët kanë mundur të zbulojnë fjalë për fjalë mijëra enë qeramike (përfshirë amfora të mbushura me skumbri të kripur) dhe mbetje të djegura bajamesh, pjeshkash dhe frutave të detit. Ata madje gjetën një dyqan të dedikuar për shitjen e suvenireve për pelegrinët e krishterë - përfshirë qindra enë të vogla pelegrinazhi në formë varëseje, që do të kishin përmbajtur vaj të shenjtë ose ujë të bekuar.
Por, po aq magjepsës është edhe kërkimi i vazhdueshëm i jashtëzakonshëm që hedh dritë të re mbi një pasazh të famshëm në Dhiatën e Re. Kur lavdëron një martir të hershëm të krishterë, Libri i Zbulesës paraqet Krishtin duke folur nga qielli dhe duke akuzuar romakët se kishin ngritur “fronin e Satanit” në metropolin e madh të Pergamonit. Ai qytet ishte, në vitin 29 para Krishtit, vendi i parë në Perandorinë Romake ku perandori i parë - Augusti - autorizoi ndërtimin e një tempulli ku njerëzit mund ta adhuronin atë si një zot të gjallë.
Zbulimet arkeologjike në Turqi hedhin dritë të re mbi origjinën e Krishterimit (Gërmimet në Iznik)
Ndërsa Krishterimi u zhvillua në shekullin e parë pas Krishtit, ai iu kundërvu fuqishëm adhurimit të perandorit. Arkeologët kanë hartuar në mënyrë digjitale tempullin e Pergamonit ku u zhvillua për herë të parë adhurimi i perandorit romak dhe vetëm tani po fillojnë të kuptojnë se si ai lidhej me kompleksin më të gjerë fetar pagan ku ai bënte pjesë. Kundërshtimi i krishterë ndaj adhurimit të perandorit - dhe ndaj ideologjisë perandorake romake në përgjithësi - ishte qartësisht subversiv dhe të krishterët e hershëm përdorën një kod numerik si mënyrë për të sulmuar në aspektin politik dhe ideologjik perandorët. Kodi (tashmë i famshëm globalisht) për sundimtarët e urryer perandorakë ishte 666 (ose ndonjëherë 616) dhe njihej si “Numri i Bishës” - ku bisha nuk ishte askush tjetër veç vetë perandorit.
Shkalla e kërkimeve të fundit arkeologjike, prej studiuesve turq, britanikë, gjermanë, austriakë, amerikanë dhe të tjerë, mbi shekujt e hershëm të Krishterimit - veçanërisht në Turqi - po e rrit ndjeshëm kuptimin tonë për një epokë kyçe të historisë njerëzore.
“Ka rëndësi të madhe numri i madh i zbulimeve të fundit arkeologjike për krishterimin e hershëm në Turqi,” tha autoriteti kryesor mbi Krishterimin e hershëm, profesoresha Candida Moss e Universitetit të Birmingemit.
“Anadolli - ajo që sot është Turqia - ishte në shumë mënyra djepi i Krishterimit të hershëm,” shpjegoi ajo. Rajoni - i vizituar nga apostujt Pjetër dhe Pal dhe nga misionarë të tjerë shumë të hershëm - ka rëndësi të jashtëzakonshme në historinë e hershme të fesë. Dhe, sigurisht, kur Krishterimi u bë feja zyrtare e perandorisë, romakët e zhvendosën kryeqytetin e tyre nga Roma në atë që sot është Stambolli,” shpjegoi profesoresha Moss. /Telegrafi/