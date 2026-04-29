YouTube teston mënyrë të re kërkimi me inteligjencën artificiale
YouTube po teston një mënyrë të re kërkimi të bazuar në inteligjencë artificiale, e cila e bën procesin më shumë si një bisedë sesa një kërkim tradicional.
Sipas këtij eksperimenti, përdoruesit mund të bëjnë pyetje në mënyrë natyrale dhe sistemi i AI-së u përgjigjet me përmbledhje, sugjerime dhe video të lidhura, në vend të listës klasike të rezultateve.
Kjo qasje synon ta bëjë më të lehtë dhe më të shpejtë gjetjen e përmbajtjes së dëshiruar.
Funksioni i ri quhet “Ask YouTube” dhe aktualisht është i kufizuar për një grup përdoruesish në SHBA me abonim Premium dhe mbi moshën 18 vjeç. Eksperimenti përfshin edhe përgjigje në formë bisede, ku përdoruesi mund të vazhdojë të bëjë pyetje pasuese pa dalë nga kërkimi fillestar.
Në disa raste, sistemi mund të japë edhe përmbledhje të videove, pika kryesore dhe segmente të shënuara kohore, duke e bërë më të lehtë navigimin brenda përmbajtjes.
Megjithatë, ky funksion është ende në fazë testimi dhe nuk është i disponueshëm për të gjithë përdoruesit. YouTube pritet të vlerësojë reagimet para se të vendosë për një prezantim më të gjerë. /Telegrafi/