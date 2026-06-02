Ylli i Zvicrës ndalohet të fluturojë për Kupën e Botës pak minuta para nisjes, shkak leja e hyrjes në ShBA
Ekipi kombëtar zviceran i futbollit u nis për në Shtetet e Bashkuara të martën pa sulmuesin Breel Embolo, pasi leja e tij e hyrjes, e njohur si Esta, u rishikua papritur. Problemi lindi pak para nisjes së ekipit për në Kupën e Botës.
Rishikimi i lejes ESTA të Embolos - një sistem i automatizuar që përcakton nëse një vizitor kualifikohet për të hyrë në SHBA pa vizë - është i lidhur me një vendim të formës së prerë të gjykatës zvicerane mbi një incident të vitit 2018 në Bazel.
Sulmuesi 29-vjeçar, i cili ka shënuar 23 gola në 85 paraqitje për ekipin e tij kombëtar dhe ka luajtur në Kupat e Botës 2018 dhe 2022, u dënua në vitin 2023 për kërcënime të shumta. Lojtari francez i Stade Rennais, për të cilin ai shënoi tetë gola në 31 ndeshje në ligë sezonin e kaluar, u dënua me një gjobë me kusht.
— Daily Mail Sport (@MailSport) June 2, 2026
Pasi vendimi u la në fuqi në apel, media zvicerane raportoi në prill se Embolo kishte vendosur të mos paraqiste një apel të mëtejshëm në Gjykatën Federale, duke e bërë vendimin përfundimtar.
"Fatkeqësisht, Breel Embolo aktualisht nuk është në gjendje të udhëtojë për në Shtetet e Bashkuara me ekipin. Leja e tij ESTA u miratua deri këtë mëngjes. Megjithatë, në orën 10:30 të mëngjesit, u informuam se kërkesa e tij ishte vënë nën shqyrtim të mëtejshëm”.
“Aktualisht jemi në kontakt me autoritetet përkatëse dhe presim që Breel të na bashkohet më vonë sot ose të udhëtojë nesër për t'u bashkuar me ekipin”, ka njoftuar Federata Zvicerane e Futbollit në një deklaratë.
— 🇨🇭 Nati (@nati_sfv_asf) June 2, 2026
See you soon @BreelEmbolo97✈️ pic.twitter.com/AVb8DnQ6KL
— 🇨🇭 Nati (@nati_sfv_asf) June 2, 2026
Pritje përpara Kupës së Botës
Embolos iu dha leja për të hyrë në SHBA në qershor 2025 për ndeshjet miqësore kundër Meksikës dhe Shteteve të Bashkuara. Të martën pasdite, llogaria e ekipit kombëtar zviceran në Instagram postoi një foto të lojtarit në një aeroplan me mesazhin: "Një vend është bosh, por jo për shumë kohë. Shihemi së shpejti, Breel Embolo”.
Zvicra, baza e së cilës gjatë Kupës së Botës do të jetë në San Diego, luan ndeshjen e parë në fazën e grupeve më 13 qershor kundër Katarit në Santa Clara. Kjo pasohet nga takimet me Bosnjën dhe Hercegovinën në Inglewood dhe Kanadasë në Vancouver. /Telegrafi/