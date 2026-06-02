Revolucion në Kupën e Botës: Topat do të kenë një sensor lëvizjeje dhe një bateri që mbushet para ndeshjes
Topat zyrtarë që do të përdoren në Kupën e Botës 2026 në futboll që do të zhvillohet në SHBA, Kanada dhe Meksikë do të jenë të pajisur me një sensor lëvizjeje modern.
Ky sensor do të mbledhë të dhëna dhe do t'i dërgojë ato direkt në dhomën e VAR-it, dhe është interesante që topat do të duhet të mbushen me bateri para çdo ndeshjeje, shkruan revista Neësëeek, duke iu referuar informacionit nga Adidas, e cila prodhoi topat për këtë turne.
“Topi i ri përmban një çip sensori lëvizjeje inerciale prej 500 herc (Hz), i cili mbledh dhe dërgon të dhëna në sistemin VAR në kohë reale”, tha kompania.
⚽️ The 2026 World Cup will feature new “smart” footballs
Each Adidas ball contains a built-in 14-gram sensor that tracks speed, trajectory, spin, and player touches 500 times per second.
Raporti thekson se sensorët e integruar do të monitorojnë çdo kontakt me topin. Kjo do t'i ndihmojë shumë gjyqtarët kur marrin vendime në lidhje me pozicionet e mundshme jashtë loje, topin me dorë dhe situata të tjera të dyshimta në fushë.
Sipas përfaqësuesve të Adidas-it, topat do të mbushen në stacione të posaçme karikimi. Duhen rreth 90 minuta për të mbushur plotësisht baterinë në top, pas së cilës mund të përdoret në mënyrë aktive për rreth gjashtë orë, raporton TASS.
Një zëdhënës i paidentifikuar i Adidas siguroi publikun dhe tifozët duke deklaruar se jetëgjatësia e baterisë është absolutisht e sigurt dhe se nuk ka mundësi të ketë nevojë për të zëvendësuar topin gjatë ndeshjes për shkak të baterisë së zbrazët.
Ju kujtojmë se Kampionati Botëror, në të cilin do të garojnë për herë të parë në histori gjithsej 48 ekipe kombëtare, fillon më 11 qershor dhe do të zgjasë deri më 19 korrik. /Telegrafi/