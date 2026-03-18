Ylli i Man Utd kërkon nga agjenti i tij t’i gjejë një klub të ri për sezonin e ardhshëm
Aventura e Joshua Zirkzee te Manchester United duket se po afron drejt një përfundimi të hidhur, pasi sulmuesi holandez raportohet se ka dhënë dritën e gjelbër për një largim në verë.
Duke pasur vështirësi të siguronte një vend të rregullt në formacion nën disa trajnerë të ndryshëm, ish-lojtari i Bolognas tani thuhet se po kërkon një ambient ku mund të rikthejë formën më të mirë të tij.
Shpresat ishin të larta kur Zirkzee mbërriti në ‘Old Trafford’ nga Bologna, por ëndrra shpejt u kthye në një makth për 24-vjeçarin.
Sulmuesi ka gjetur të pamundur të marrë minuta të rregullta në Ligën Premier gjatë vitit 2026, duke luajtur vetëm 28 minuta deri më tani, me një vend në stol kundër Aston Villa që shërbeu si pika kulmore e zhgënjimit.
Me marrëdhënien midis lojtarit dhe klubit që ka arritur një pikë shpërthyese, agjenti i Zirkzee, Kia Joorabchian, tashmë po shqyrton mundësi për një transferim në verë.
Ndërkohë që sulmuesi më parë hezitonte të largohej në janar, duke refuzuar interes nga klube evropiane, qëndrimi i tij tani ka ndryshuar ndjeshëm. Fokusimi është i vendosur drejt një rikthimi në Serie A, ku sulmuesi pati periudhën më produktive të karrierës së tij.
Juventus besohet se janë kandidatët kryesorë për nënshkrimin e tij, duke e konsideruar holandezin një “mundësi me kosto të ulët” nëse United është i gatshëm të negociojë.
‘Bianconerët’ prej kohësh e admirojnë lojtarin dhe mund të strukturojnë marrëveshjen fillimisht si huazim me opsion blerjeje.
Me vlerësimin e United që raportohet duke u ulur drejt shifrës prej 25-30 milionë euro, gjigantët italianë ndihen se kanë një shans të vërtetë për të bërë një marrëveshje për një lojtar që dikur ndezi kampionatin italian./Telegrafi/