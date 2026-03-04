Ylli i Man Cityt është i gatshëm të largohet dhe po kërkon të transferohet te Barcelona
Një yll i Manchester Cityt është i hapur ndaj një largimi befasues nga klubi pas mundësive të kufizuara nën drejtimin e Pep Guardiolas, sipas një raporti të fundit.
Manchester City shpenzoi 94 milionë euro gjatë afatit kalimtar dimëror për të siguruar transferimet e Antoine Semenyo nga Bournemouth dhe Marc Guehi nga Crystal Palace.
Si Semenyo ashtu edhe Guehi kanë luajtur rregullisht që nga ardhja e tyre, me sulmuesin që shënoi golin e fitores ndaj Leeds United të shtunën.
City fitoi 1-0 në “Elland Road” pa Erling Haaland, i cili ishte i lënduar dhe mungoi në këtë transfertë.
Omar Marmoush zëvendësoi Haalandin në formacionin titullar, por nuk arriti të përfitonte nga mundësia në kampionat.
Ai pati vështirësi të futej në lojë gjatë pjesës së parë dhe shpërdoroi disa raste të arta pas pushimit, përpara se të zëvendësohej nga Savinho.
Mundësitë e Marmoush kanë qenë të kufizuara nën drejtimin e Guardiolës, i cili e ka aktivizuar kryesisht si zëvendësues. E ardhmja e tij tashmë është vënë në pikëpyetje, me ekspertin Ekrem Konur që pretendon se sulmuesi po shqyrton opsionet për të ardhmen.
Marmoush iu bashkua Cityt nga Eintracht Frankfurt për 67 milionë euro në janar 2025.
Megjithatë, aventura e tij në “Etihad” mund të përfundojë vetëm 18 muaj pas transferimit te “Qytetarët”. Sipas Konur, Marmoush është i interesuar për një kalim te Barcelona gjatë verës.
Klubi katalanas besohet se është në kërkim të sulmuesve të rinj, ndërsa synon të gjejë një zëvendësues afatgjatë për Robert Lewandowskin.
Marmoush në ndërkohë, ka realizuar 12 gola në 50 ndeshje për Cityn në të gjitha garat./Telegrafi/