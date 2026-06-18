Ylli i madh i SHBA-së në dyshim për ndeshjen ndaj Australisë për shkak të lëndimit
Ylli i Kombëtares së Shteteve të Bashkuara, Christian Pulisic, mbetet në dyshim për ndeshjen e radhës kundër Australisë në Kupën e Botës, pas një problemi në pulpë që e detyroi të largohej nga fusha gjatë fitores 4–1 ndaj Paraguajit në ndeshjen hapëse të grupit.
Fillimisht u raportua se lëndimi nuk ishte serioz, megjithatë gjendja e sulmuesit të Milanit ende nuk është stabilizuar plotësisht.
Sipas raportimeve nga kampi i SHBA-së, Pulisic ka vijuar disa ditë me një program të modifikuar stërvitor individual, duke ngritur pikëpyetje mbi gatishmërinë e tij për të startuar në sfidën e dytë.
29-vjeçari zhvilloi një paraqitje vendimtare në ndeshjen ndaj Paraguajit, ku regjistroi një asistim për golin e Folarin Balogun para se të zëvendësohej në pjesën e dytë për shkak të shqetësimit fizik.
Stafi mjekësor i Kombëtares amerikane pritet të bëjë një vlerësim të fundit në orët në vijim, ndërsa vendimi për përfshirjen e tij në formacion do të merret vetëm pak para ndeshjes.
Në anën tjetër, Australia vjen në këtë përballje me moral të lartë, pas një fitoreje surprizë ndaj Turqisë, duke e bërë sfidën edhe më të rëndësishme për të dyja ekipet në garën për kualifikim. /Telegrafi/