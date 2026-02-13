Ylli i Ligës Premier që dëshiron të nënshkruajë për Real Madridin
Kapiteni i Manchester United, Bruno Fernandes, mund të jetë pranë një kthese të madhe në karrierë.
Sipas ish-trajnerit të klubit anglez, Rene Meulensteen, mesfushori portugez do ta pranonte pothuajse pa hezitim një ofertë nga Real Madrid.
Në moshën 31-vjeçare, ai po hyn në një fazë vendimtare të rrugëtimit të tij profesional, duke vlerësuar mundësinë për të garuar në nivele edhe më të larta.
Pas gjashtë sezonesh me ulje-ngritje në “Old Trafford”, Fernandes ka qenë një nga figurat më të qëndrueshme të skuadrës.
Ai ka mbajtur rolin e liderit dhe ka dhënë kontribut të vazhdueshëm në aspektin ofensiv, pavarësisht mungesës së stabilitetit kolektiv.
Sipas Meulensteen, mesfushori e ka fituar të drejtën morale dhe sportive për të kërkuar një sfidë të re jashtë Ligën Premier.
Kalimi në La Liga do t’i ofronte portugezit një mundësi reale për të luftuar rregullisht për tituj kombëtarë dhe evropianë.
Profili i tij si mesfushor me instinkt sulmues, aftësi për të shënuar dhe për të marrë përgjegjësi në momente kyçe, do t’i sillte alternativa interesante skuadrës madrilene.
Megjithatë, drejtuesit e “Los Blancos” po analizojnë me kujdes nevojën për një organizator më pozicional në qendër të fushës.
Nga ana tjetër, përvoja ndërkombëtare dhe karakteri i fortë konkurrues i Fernandes mbeten asete të rëndësishme për çdo klub elitar.
Përshtatja me ritmin dhe kërkesat taktike të futbollit spanjoll do të ishte sfidë, por cilësia teknike e tij e bën këtë tranzicion të realizueshëm.
Nëse oferta konkrete nga “Santiago Bernabeu” do të mbërrijë, gjithçka tregon se përgjigjja e tij do të jetë pozitive. /Telegrafi/