Ylli i Belgjikës zbulon motivimin pas fitores ndaj SHBA-së: Kishim ndjenjën se na ishte bërë padrejtësi
Mesfushori i Belgjikës, Nicolas Raskin, ka folur pas fitores bindëse 4-1 ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës në 1/8 e finales së Kupës së Botës 2026, duke pranuar se polemikat rreth pezullimit të kartonit të Folarin Balogun shërbyen si motivim shtesë për skuadrën e tij.
Në prononcimin pas ndeshjes, Raskin tha se futbollistët belgë ndjenë se ishin trajtuar padrejtësisht nga zhvillimet e ditëve të fundit dhe vendosën të përgjigjeshin në mënyrën më të mirë të mundshme, në fushën e lojës.
"Kanë ndodhur shumë gjëra jashtë fushës gjatë dy ditëve të fundit. Brenda skuadrës ekzistonte një ndjenjë padrejtësie dhe ishim të vendosur të jepnim përgjigjen tonë në fushë", deklaroi Raskin.
Pezullimi i Balogun ishte rikthyer në qendër të vëmendjes vetëm pak para ndeshjes, pasi autoritetet kompetente vendosën të ngrinin përkohësisht dënimin e sulmuesit amerikan, një vendim që shkaktoi reagime të shumta dhe pakënaqësi në kampin belg.
Megjithatë, Belgjika nuk lejoi që polemikat ta shpërqendronin. Ata zhvilluan një paraqitje dominuese, kontrolluan ritmin e ndeshjes nga fillimi deri në fund dhe siguruan një fitore të thellë, duke dërguar një mesazh të fortë se përgjigjen e japin në fushën e lojës.
Fitorja 4-1 ndaj SHBA-së i ka siguruar Belgjikës një vend në çerekfinalet e Kupës së Botës, ku më 10 korrik do të përballet me Spanjën në një nga sfidat më të forta të këtij turneu. /Telegrafi/