Disa lojtarë të Barcelonës ishin të mërzitur me Dro Fernandez dhe klubin pasi spanjolli nënshkroi për Paris Saint-Germain këtë janar.

Megjithatë, sipas Diario Sport, asnjë nga këta lojtarë nuk e shprehu zemërimin dhe frustrimin e tyre për largimin e Dros aq sa Gavi, një lojtar i njohur për karakterin e tij të zjarrtë.

Mesfushori e drejtoi zemërimin e tij ndaj stafit të trajnerëve kur u konfirmua se Dro po largohej nga Camp Nou.


Gavi shprehu me zë të lartë bezdinë e tij ndaj stafit të trajnerëve, të udhëhequr nga Hansi Flick, për mosdhënien e minutave të mjaftueshme Dros, gjë që në fund ndikoi në vendimin e tij për t'u larguar.

Spanjolli përmendi një shembull në ndeshjen e Kupës së Mbretit kundër Guadalajarës, ku Dros nuk iu dha asnjë minutë. E njëjta gjë ndodhi edhe në Superkupën e Spanjës.

Flick ishte i zemëruar me Dron që u largua, por tani e konsideron çështjen të vdekur dhe të varrosur. /Telegrafi/

