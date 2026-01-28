Ylli i Barcelonës shprehu zemërim ndaj Flickut dhe stafit për largimin e Dro Fernandezit
Disa lojtarë të Barcelonës ishin të mërzitur me Dro Fernandez dhe klubin pasi spanjolli nënshkroi për Paris Saint-Germain këtë janar.
Megjithatë, sipas Diario Sport, asnjë nga këta lojtarë nuk e shprehu zemërimin dhe frustrimin e tyre për largimin e Dros aq sa Gavi, një lojtar i njohur për karakterin e tij të zjarrtë.
Mesfushori e drejtoi zemërimin e tij ndaj stafit të trajnerëve kur u konfirmua se Dro po largohej nga Camp Nou.
🚨 Pablo Gavi was very angry when he got to know about Dro Fernández leaving. He believed that FC Barcelona had not done enough to retain Dro. Gavi thinks he deserved more minutes. [@sport] 🇪🇸 pic.twitter.com/GHp2JekFy5
— barcacentre (@barcacentre) January 28, 2026
Gavi shprehu me zë të lartë bezdinë e tij ndaj stafit të trajnerëve, të udhëhequr nga Hansi Flick, për mosdhënien e minutave të mjaftueshme Dros, gjë që në fund ndikoi në vendimin e tij për t'u larguar.
Spanjolli përmendi një shembull në ndeshjen e Kupës së Mbretit kundër Guadalajarës, ku Dros nuk iu dha asnjë minutë. E njëjta gjë ndodhi edhe në Superkupën e Spanjës.
Flick ishte i zemëruar me Dron që u largua, por tani e konsideron çështjen të vdekur dhe të varrosur. /Telegrafi/