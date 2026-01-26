Ylli i Barcelonës i përgjigjet interesit të Man Utd dhe Atletico Madrid
Në javët e fundit, disa lojtarë të Barcelonës janë lidhur me një largim të mundshëm nga klubi përpara mbylljes së afatit kalimtar dimëror.
Dro Fernandez pritet t’i bashkohet Paris Saint-Germain, ndërsa një tjetër produkt i 'La Masias', Marc Casado, është gjithashtu mes emrave që mund të largohen nga ‘Camp Nou’.
Së fundmi, Casado është përfolur për interesim nga disa klube.
Atletico Madrid e ka përfshirë atë në listën e objektivave për mesfushën, ndërkohë që përfaqësuesit e lojtarit kanë zhvilluar edhe bisedime me zyrtarë të Manchester United.
Mesfushori spanjoll ka pasur pak minuta në javët e fundit, me trajnerin Hansi Flick që ka preferuar të aktivizojë Eric Garcia në mesfushë.
Megjithatë, Casado e ka bërë të qartë se e ardhmja e tij, të paktën për momentin, është vetëm te Barcelona, sipas raportimeve të Mundo Deportivo.
“Veshja e kësaj fanele do të jetë gjithmonë prioriteti im. Është një ëndërr që e kam pasur që fëmijë dhe shpresoj që të vazhdojë kështu për shumë vite. Do të shfrytëzoj çdo minutë që më jepet”, ka thënë Casado.
Çfarë duhet të bëjë Barcelona me Casado?
Marc Casado ka treguar paraqitje solide që nga promovimi në ekipin e parë në verën e vitit 2024.
Megjithatë, niveli i tij i performancës ka shënuar rënie në muajt e fundit, çka shpjegon edhe spekulimet për një largim të mundshëm.
Mund të vijë një moment kur Barcelona do të vendosë të ndahet me mesfushorin, veçanërisht duke pasur parasysh konkurrencën e fortë në repartin e mesfushës, ku aktivizohen emra si Pedri, Frenkie de Jong, Marc Bernal dhe Eric Garcia.
Megjithatë, Casado pritet të jetë një element i rëndësishëm për pjesën e mbetur të sezonit.
Për këtë arsye, skenari më i mundshëm është që ai të qëndrojë në ‘Camp Nou’ deri në verë, kur interesimi nga Manchester United ose Atletico Madrid mund të konkretizohet. /Telegrafi/