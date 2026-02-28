Xhaxhai ther me thikë nipin në Fier, arrestohet
Policia e Fierit ka arrestuar një shtetas i cili ka ther me thikë nipin e tij.
Në pranga u vu shtetasi P. Z., 71 vjeç, banues në Fier, pasi për motive të dobëta ka plagosur me mjet prerës (thikë) djalin e vëllait të tij, shtetasin R. Z., 50 vjeç.
Gjatë kontrollit të ushtruar në banesën e të arrestuarit, shërbimet e Policisë gjetën dhe sekuestruan disa fishekë, të cilët u morën në cilësinë e provës materiale.
Materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë për veprime të mëtejshme.
