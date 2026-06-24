Xharra-Budima: Frymëmarrja me gojë mund të pengojë zhvillimin normal të nofullës tek fëmijët
Frymëmarrja përmes gojës tek fëmijët nuk është e padëmshme. Sipas specialistes së ortodoncisë, Pasionare Xharra-Budima, kjo mund të ndikojë drejtpërdrejt në zhvillimin e nofullës së sipërme dhe të shkaktojë probleme të ndryshme ortodontike në të ardhmen.
Në podcastin “Shëndeti në rend të parë”, e mbështetur nga United Hospital, Xharra-Budima shpjegoi se zhvillimi i nofullave është i lidhur ngushtë me mënyrën e frymëmarrjes, ndërsa vështirësitë në frymëmarrjen përmes hundës shpesh i shtyjnë fëmijët të marrin frymë përmes gojës.
“Shpeshherë zhvillimi i nofullës së sipërme ndërlidhet me frymëmarrjen. Meqenëse kulmi i gojës është dyshemeja e hundës, supozohet që me zgjerimin e nofullës së sipërme përmirësohet edhe frymëmarrja”, tha Xharra-Budima.
Ajo theksoi se në shumë raste problemi nuk fillon te nofulla, por te pengesat në rrugët e frymëmarrjes, si alergjitë kronike, riniti kronik apo adenoidet e zmadhuara.
“Të gjitha këto e vështirësojnë frymëmarrjen përmes hundës dhe fëmija fillon të marrë frymë më shumë përmes gojës”, shpjegoi ortodontja.
Sipas saj, kur frymëmarrja zhvillohet përmes gojës, ndodhin ndryshime të rëndësishme në pozicionin e gjuhës dhe muskujve të fytyrës.
“Kur fëmija merr frymë me gojë, gjuha zbret poshtë. Në kushte normale ajo duhet të mbështetet në qiellzë. Gjuha është një muskul shumë i fuqishëm dhe ndikon drejtpërdrejt në formimin e nofullës së sipërme”, tha ajo.
Xharra-Budima shpjegoi se kur gjuha nuk qëndron në pozicionin e saj natyral, nofulla e sipërme nuk merr mbështetjen e nevojshme për zhvillim normal.
Për më shumë shikoni podcastin "Shëndeti në rend të parë":
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