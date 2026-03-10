X pezullon 800 milionë llogari në një vit mes përpjekjeve “masive” të manipulimit
X i Elon Musk tha se kishte pezulluar 800 milionë llogari gjatë një periudhe 12-mujore, ndërsa lufton shkallën “masive” të përpjekjeve për të manipuluar platformën.
Kompania e mediave sociale ka thënë se po luftonte vazhdimisht përpjekjet e mbështetura nga shteti për të rrëmbyer axhendën në rrjetin e saj, me Rusinë si aktorin shtetëror “më të frytshëm”, e ndjekur nga Irani dhe Kina.
Si pjesë e betejës kundër përmbajtjes së tillë, X pezulloi 800 milionë llogari në vitin 2024 për shkelje të rregullave të saj mbi manipulimin e platformës dhe spam-in, megjithëse nuk zbuloi se cilat nga këto pezullime lidheshin me ndërhyrje të huaja.
X ka afërsisht 300 milionë përdorues mujorë në të gjithë botën.
Wifredo Fernández, një ekzekutiv i çështjeve qeveritare në kompaninë mëmë të platformës, X Corp, tha: “Ka përpjekje çdo ditë për të krijuar rrjete joautentike llogarish”.
X është kritikuar për qasjen e saj ndaj moderimit të përmbajtjes që kur u ble nga Musk, personi më i pasur në botë, në vitin 2022 kur njihej si Twitter. /Telegrafi/