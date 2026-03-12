WhatsApp prezanton llogaritë e menaxhuara nga prindërit për para-adoleshentë
Sot, WhatsApp prezantoi llogaritë e menaxhuara nga prindërit për para-adoleshentë.
Këto aktualisht po shpërndahen globalisht dhe vijnë me kontrolle të reja për të kufizuar përvojën e para-adoleshentëve në WhatsApp vetëm në mesazhe dhe thirrje.
Prindërit do të konfigurojnë llogarinë e para-adoleshentëve dhe llogaria do të kontrollohet nga prindi, duke përfshirë vendosjen se kush mund të kontaktojë llogarinë dhe në cilat grupe mund të bashkohet.
Prindërit gjithashtu mund të shqyrtojnë kërkesat për mesazhe nga kontakte të panjohura dhe të menaxhojnë cilësimet e privatësisë së llogarisë. E gjithë kjo kontrollohet nga një PIN prindi në llogarinë e menaxhuar.
Si zakonisht me shpërndarje të tilla, mund të duhet pak kohë para se kjo të bëhet e disponueshme për ju, transmeton Telegrafi.
Për ta përdorur, shkarkoni WhatsApp në pajisjen e fëmijës suaj dhe kur konfiguroni një llogari duhet të zgjidhni Më shumë opsione dhe pastaj "Krijo një llogari të menaxhuar nga prindërit".
Pastaj regjistroni dhe verifikoni numrin e fëmijës suaj, futni ditëlindjen e tyre dhe konfirmoni moshën e tyre. Pas kësaj, do të skanoni një kod QR në telefonin e tyre që do të lidhë llogarinë e tyre WhatsApp me tuajën dhe do të krijoni PIN-in tuaj gjashtëshifror të prindit. /Telegrafi/