WhatsApp do të drejtohet nga themeluesi i një startup-i indian, ndërsa Will Cathcart tërhiqet
Shefi i WhatsApp, Will Cathcart, ka njoftuar se po largohet nga roli i tij.
Cathcart ka mbikëqyrur platformën popullore të mesazheve të Meta-s për gati shtatë vjet - dhe ka zgjeruar funksionet e saj të bisedës private në më shumë se tre miliardë përdorues në të gjithë botën.
Ai tha në postimet në mediat sociale të hënën se ndërsa platforma ishte në "pozicionin më të fortë që ka qenë ndonjëherë", gjithashtu "ndihej si momenti i duhur për t'u tërhequr", transmeton Telegrafi.
Cathcart do të vazhdojë të luajë një rol brenda radhëve të lidershipit të Meta-s, me Kunal Shah, themeluesin e startup-it indian të teknologjisë financiare Cred, i cili do të marrë përsipër drejtimin e WhatsApp.
Themeluesi i Facebook dhe drejtori ekzekutiv i Meta, Mark Zuckerberg, tha se Shah kishte krijuar "një nga kompanitë më të rëndësishme të teknologjisë në Indi" me Cred.
Ai shtoi se themeluesi i teknologjisë financiare "sjell llojin e mentalitetit të ndërtuesit dhe perspektivës globale që do t'i shërbejë mirë në drejtimin e aplikacionit më të madh të mesazheve në botë".
"Pres me padurim të punoj me Kunal për të vazhduar ta bëjmë WhatsApp shërbimin më të mirë për miliarda njerëz dhe miliona biznese", tha Zuckerberg.
Cred, me seli në Bengaluru, është përpjekur të ndryshojë sektorin e pagesave në Indi me një shërbim "vetëm për anëtarë" që shpërblen ata me të ardhura të larta për pagesat në kohë të kartave të kreditit.
Përpara se të themelonte Cred në vitin 2018, Shah ishte investitor dhe këshilltar për një numër të vogël startup-esh të ndryshme në të gjithë Indinë dhe Azinë Juglindore, sipas faqes së tij në LinkedIn.
Ai shkroi në platformë të hënën se do të vazhdonte si aksionar në firmë duke marrë përsipër rolin e ri në WhatsApp - duke shtuar se Cred kishte mbledhur 900 milionë dollarë investime nga Meta.
Sipas Bloomberg, kjo do t'i jepte Meta-s një pjesë prej 20% të aksioneve në kompani.
Shah vuri në dukje se ndërsa Meta do të bashkohej si investitor pakicë në Cred, ajo "nuk do të kishte qasje në të dhënat e anëtarëve".
Ndryshimi i udhëheqjes së WhatsApp nga Meta vjen ndërsa duket se do të forcojë praninë tashmë të lulëzuar të aplikacionit në Indi.
Duke u bërë pjesë e "familjes së aplikacioneve" të Meta-s - grupi i rrjeteve të saj sociale duke përfshirë Facebook, Instagram dhe Messenger që krenohen me miliarda përdorues - WhatsApp ka qenë një fushë ku firma është përpjekur të rrisë të ardhurat me reklama, abonime me pagesë dhe mjete të inteligjencës artificiale.
Aplikacioni përdoret gjerësisht në Indi, me rreth 853 milionë përdorues, sipas World Population Review.
Por është përballur gjithashtu me disa shqyrtime të kohëve të fundit në vend mbi praktikat e privatësisë dhe ndarjes së të dhënave me kompaninë e saj mëmë, Meta. /Telegrafi/