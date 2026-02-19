Waitz: Maqedonia e Veriut duhet të zbatojë reformat, ndërsa BE-ja duhet të përmbushë detyrimet e saj
Është thelbësore për integrimin evropian të vendit, veçanërisht në kontekstin e realitetit të ri gjeopolitik, që të gjithë aktorët politikë, veçanërisht Qeveria, të japin rezultate të prekshme në fushat kyçe, ndërsa në të njëjtën kohë BE-ja dhe shtetet e saj anëtare duhet të përmbushin detyrimet e tyre, ta mbështesin plotësisht vendin, përfshirë edhe përmes angazhimit aktiv diplomatik për ta ndihmuar atë të përparojë në përmbushjen e detyrimeve të veta, thekson raportuesi i Parlamentit Evropian për Maqedoninë e Veriut, eurodeputeti Thomas Waitz në draft-raportin vjetor të progresit për vendin, të cilin ai do t'ia paraqesë Komitetit të Punëve të Jashtme (AFET) të PE-së javën e ardhshme, më 26 shkurt.
Ky do të jetë raporti i dytë për vendin që nga viti 2022, pas atij të miratuar nga PE vitin e kaluar. Në deklaratën e tij shpjeguese për draft-raportin, Weitz thekson se këtë vit kam nderin të paraqes raportin tim të dytë mbi Maqedoninë e Veriut dhe shton se dokumenti synon të ofrojë një vlerësim të balancuar dhe objektiv të progresit të vendit në procesin e pranimit dhe, në përputhje me praktikën e vendosur, po përgatitet në përgjigje e Pakos së Zgjerimit të KE-së për vitin 2025.
"Maqedonia e Veriut aktualisht është në një pozicion të vështirë, pasi procesi i pranimit është bllokuar. Pavarësisht disa reformave pozitive, progresi në Axhendën e Reformave të BE-së, veçanërisht në fusha kyçe si sundimi i ligjit, reforma gjyqësore dhe lufta kundër korrupsionit, është i pamjaftueshëm. Kjo për shkak të fushatës zgjedhore, kapaciteteve të kufizuara në administratën publike dhe mungesës së angazhimit politik afatgjatë", thotë Waitz.
Ai thekson se nuk është bërë përparim në ndryshimet kushtetuese, për shkak të shqetësimeve për bllokada të mundshme shtesë dypalëshe ose kërkesa nga Bullgaria. Ai beson se nevojitet një rritje urgjente e vullnetit politik nga të dyja palët për të kapërcyer këtë bllokim.
Waitz theksoi se në një kohë ndryshimesh të mëdha në rendin ndërkombëtar, veçanërisht për shkak të luftës së Rusisë kundër Ukrainës, pasigurisë së papritur mbi të ardhmen e aleancës transatlantike dhe kërcënimeve më të gjera ndaj rendit ndërkombëtar të bazuar në rregulla, është thelbësore që Evropa të mbetet e bashkuar.
"Në këtë kontekst gjeopolitik, mund të lindin mundësi për të ringjallur dhe përshpejtuar procesin e pranimit. Megjithatë, ky proces do të mbetet i bazuar në meritë dhe i lidhur fort me progresin në fushat themelore, veçanërisht sundimin e ligjit. Prandaj është thelbësore që të gjithë aktorët politikë në Maqedoninë e Veriut, veçanërisht Qeveria dhe deputetët nga shumica qeverisëse, ta njohin këtë urgjencë të re dhe të fillojnë të japin rezultate të prekshme, bindëse dhe të ndershme në këto fusha kyçe pa vonesa të mëtejshme", theksoi Waitz.
Ai theksoi se progresi në reformat e sundimit të ligjit nuk është i rëndësishëm vetëm për afrimin e anëtarësimit në BE, por është gjithashtu thelbësor për ndërtimin e një shteti të begatë dhe elastik, që u shërben të gjithë qytetarëve.
"Një sundim funksional i ligjit dhe një klimë investimesh e parashikueshme dhe e besueshme janë parakushte për zhvillim të qëndrueshëm ekonomik. Kjo gjithashtu do t'i lejojë vendit dhe qytetarëve të tij të përfitojnë plotësisht nga proceset dhe projektet graduale të integrimit të ofruara nga Bashkimi Evropian", tha Waitz.
Në të njëjtën kohë, BE-ja dhe shtetet anëtare të saj, shtoi Waitz, duhet gjithashtu të përmbushin detyrimet e tyre.
"Ne duhet ta mbështesim plotësisht vendin, përfshirë edhe përmes angazhimit aktiv diplomatik, për të ndihmuar Maqedoninë e Veriut të bëjë përparim në përmbushjen e detyrimeve të saj dhe të kapërcejë pengesat ekzistuese. Sa i përket këtij institucioni, ashtu si në periudhën e mëparshme raportuese, unë mbetem i përkushtuar për të nxitur një shumicë të qëndrueshme, konstruktive, pro-evropiane, pro-demokratike dhe pro-zgjerimit në mbështetje të pranimit të Maqedonisë së Veriut në BE. Pres me padurim të siguroj mbështetjen e të gjithë anëtarëve të Parlamentit që ndajnë këtë qëllim strategjik", tha Waitz./Telegrafi/