Waitz: Maqedonia e Veriut aktualisht është në një pozicion të vështirë pasi procesi i anëtarësimit është bllokuar
Raportuesi për Maqedoninë e Veriut në Parlamentin Evropian, Thomas Waitz, në deklaratën shpjeguese në draft-raport, thekson se dokumenti synon të ofrojë një vlerësim të balancuar dhe objektiv të progresit të vendit në procesin e anëtarësimit dhe, në përputhje me praktikën e vendosur, po përgatitet në përgjigje të paketës së zgjerimit të KE-së për vitin 2025, përcjell Telegrafi Maqedoni.
"Maqedonia e Veriut është aktualisht në një pozicion të vështirë pasi procesi i anëtarësimit është bllokuar. Pavarësisht disa reformave pozitive, progresi në axhendën e reformave të BE-së, veçanërisht në fusha kryesore si sundimi i ligjit, reformat gjyqësore dhe lufta kundër korrupsionit, është i pamjaftueshëm. Kjo për shkak të fushatës zgjedhore, kapaciteteve të kufizuara në administratën publike dhe mungesës së angazhimit politik afatgjatë", thotë Waitz, njofton "TV24".
Ai thekson se nuk është bërë përparim në ndryshimet kushtetuese për shkak të shqetësimeve rreth bllokadave ose kërkesave të mundshme shtesë dypalëshe nga Bullgaria.
Ai beson se një rritje urgjente e vullnetit politik nga të dyja palët është gjithashtu e nevojshme për të kapërcyer këtë ngërç.
Waitz thekson se në një kohë ndryshimesh të mëdha në rendin ndërkombëtar, veçanërisht për shkak të luftës së Rusisë kundër Ukrainës, pasigurisë së papritur për të ardhmen e aleancës transatlantike dhe kërcënimeve më të gjera ndaj rendit ndërkombëtar të bazuar në rregulla, është thelbësore që Evropa të mbetet e bashkuar.
Waitz vlerëson se përparimi në reformat e sundimit të ligjit nuk është vetëm i rëndësishëm për afrimin e anëtarësimit në BE, por është gjithashtu thelbësor për ndërtimin e një shteti të begatë dhe elastik, që u shërben të gjithë qytetarëve.
"Një sundim funksional i ligjit dhe një klimë investimesh e parashikueshme dhe e besueshme, janë parakushte për zhvillim të qëndrueshëm ekonomik. Gjithashtu do t'i lejojë vendit dhe qytetarëve të tij të përfitojnë plotësisht nga proceset dhe projektet graduale të integrimit të ofruara nga Bashkimi Evropian", thotë Waitz.
Në të njëjtën kohë, BE-ja dhe shtetet anëtare të saj, shtoi Weitz, duhet gjithashtu të përmbushin detyrimet e tyre. Ky do të jetë raporti i dytë për vendin që nga viti 2022, pas atij të miratuar nga PE vitin e kaluar.
Draft-raporti do të kalojë të gjitha filtrat në PE përpara se të vijë në seancën plenare, dhe në atë proces mund të pësojë ndryshime, prandaj versioni i tij përfundimtar do të dihet pasi të kalojë të gjitha fazat në PE./Telegrafi/