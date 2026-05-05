Policia e Kosovës ka njoftuar për një rast të vrasjes në tentativë në Prishtinë.

Rasti ka ndodhur të martën, në ora 00:40.

“Prishtinë / 05.05.2026 – 00:40. Është raportuar se i dyshuari mashkull kosovar ka shtënë me armë zjarri në drejtim të dy viktimave meshkuj kosovarë”, thuhet në raport.

Përveç dëmtimeve të veturës viktimat nuk janë lënduar.

Në vendin e ngjarjes janë gjetur dhe sekuestruar 4 gëzhoja, ndërkaq rasti po hetohet. /Telegrafi/

