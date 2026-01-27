Vrasja e taksistit shqiptar në Belgjikë, arrestohen dy të rinj
Dy të rinj, 20 dhe 24 vjeç, janë arrestuar dhe janë lënë në paraburgim në lidhje me vrasjen e një shoferi taksie në qytetin Geel të Belgjikës, bëri të ditur Prokuroria e Antverpit.
Vendimi për masën e sigurisë u mor nga gjyqtari hetues, ndërsa hetimet vijojnë për zbardhjen e plotë të ngjarjes, raporton euronews.al.
Viktima është shtetasi shqiptar Marko Beka, 45 vjeç, banues në Geel dhe me profesion taksist.
Ai u qëllua për vdekje me armë zjarri mbrëmjen e së premtes, rreth orës 21:00, pranë një parku pas kishës në fshatin Larum, teksa ndodhej në bisedë me disa pasagjerë.
Pavarësisht ndërhyrjes së shërbimeve të emergjencës, Beka nuk mundi t’u mbijetonte plagëve të marra. Ai la pas bashkëshorten dhe tre fëmijë.
Sipas autoriteteve belge, dyshohet se ngjarja ka nisur pas një debati që ka dalë jashtë kontrollit. Prokuroria ka bërë me dije se viktima “nuk ishte zgjedhur rastësisht”, por motivi i saktë i krimit mbetet ende i paqartë. Nuk është konfirmuar nëse bëhet fjalë për një përplasje spontane apo për një akt të paramenduar.
Zona e ngjarjes u rrethua për disa orë, ndërsa në vend mbërritën hetuesit, laboratori kriminalistik dhe mjeku ligjor. Prokuroria e Antverpit ka deklaruar se hetimet po vijojnë intensivisht për të sqaruar rolin e secilit të dyshuar dhe rrethanat e plota të vrasjes.