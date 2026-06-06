Votimi në përfaqësitë diplomatike në SHBA, Ambasada e Kosovës publikon fotografi nga qendra e votimit
Sot në përfaqësitë diplomatike të Kosovës në 18 shtete të ndryshme po votojnë shtetasit e Kosovës që kanë zgjedhur këtë mënyrë votimi kur janë regjistruar si votues jashtë Kosovës.
Zëdhënësi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Valmir Elezi ka bërë të ditur se me fillimin e votimit në përfaqësitë diplomatike në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në Kanada, në orën 13:00 sipas kohës lokale në Kosovë, tashmë procesi i votimit është duke vazhduar në të gjitha përfaqësitë diplomatike të Republikës së Kosovës.
E lidhur me këtë ka shkruar edhe Ambasada e Kosovës në Uashington, gjersa ka publikuar fotografi nga qendra e votimit.
“Qendra e votimit pranë Ambasadës së Kosovës në Washington, D.C., është hapur sipas orarit zyrtar. Ftojmë të gjithë qytetarët e Kosovës ta ushtrojnë të drejtën e tyre demokratike. Vendvotimi do të jetë i hapur nga ora 07:00 deri në ora 19:00. Vota juaj ka rëndësi”, thuhet në postimin e ambasadës.
KQZ ka bërë të ditur se nga 26 përfaqësi diplomatike, deri në orën 13:00 nga 27,724 votues të regjistruar, kanë votuar 38.97 për qind e tyre apo 10,804 votues. /Telegrafi/
Qendra e votimit pranë Ambasadës së Kosovës në Washington, D.C., është hapur sipas orarit zyrtar.
Ftojmë të gjithë qytetarët e Kosovës ta ushtrojnë të drejtën e tyre demokratike.
Vendvotimi do të jetë i hapur nga ora 07:00 deri në ora 19:00.
Vota juaj ka rëndësi. pic.twitter.com/HAS1ipmu1l
— Embassy of Kosovo US (@KosovoinUS) June 6, 2026