Volvo ka prezantuar një teknologji revolucionare sigurie, duke “rishpikur” rripin e sigurisë për herë të parë që nga viti 1959.

Rripi i ri, i quajtur “multi-adaptive safety belt”, përshtatet me trupin e pasagjerit dhe llojin e përplasjes përpara se ajo të ndodhë.

Teknologjia do të debutojë në modelin e ri plotësisht elektrik Volvo EX60.

Ky rrip sigurie i ri është pjesë e ekosistemit më të gjerë të sigurisë së Volvos

Sistemi përdor të dhëna në kohë reale nga sensorët e brendshëm dhe të jashtëm të makinës për të analizuar shpejtësinë, drejtimin dhe ashpërsinë e aksidentit.

Ai merr gjithashtu parasysh madhësinë, pozicionin dhe qëndrimin e pasagjerit në ulëse.

Ndryshe nga rripat aktualë që ofrojnë deri në tre nivele force, rripi i ri i Volvo-s thuhet se ka 11 profile të ndryshme mbrojtjeje.

Kjo lejon një shpërndarje më të saktë të forcës, duke ulur rrezikun e dëmtimeve në kraharor dhe shtyllën kurrizore.

Siç theksohet më tej, teknologjia është zhvilluar mbi bazën e analizës së më shumë se 80 mijë aksidenteve reale gjatë 50 viteve kërkim.

Sistemi funksionon automatikisht dhe nuk kërkon asnjë konfigurim nga drejtuesi apo pasagjerët.

Volvo thekson se rripi i ri do të përmirësohet edhe pas blerjes së makinës përmes përditësimeve “over-the-air”, duke e bërë sigurinë “gjithnjë e më inteligjente”. /Telegrafi/

