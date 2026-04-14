Volvo lanson kamionë të rinj elektrikë – që me një karikim të vetëm mund të përshkojnë deri në 700 km
Volvo Trucks ka prezantuar një valë të re inovacionesh në segmentin e kamionëve elektrikë, duke forcuar pozicionin si lider global në këtë industri. Risia kryesore është modeli i ri Volvo FH Aero Electric, i cili me një karikim të vetëm mund të përshkojë deri në 700 km, një hap i madh për transportin e rëndë në distanca të gjata.
Përveç tij, kompania ka zbuluar edhe gjeneratën e re të kamionëve FH, FM dhe FMX Electric, që ofrojnë autonomi deri në 470 km dhe përmirësime të ndjeshme në fleksibilitet, produktivitet dhe komoditet në drejtim.
Këto modele synojnë të zëvendësojnë gjithnjë e më shumë kamionët me naftë në një gamë të gjerë përdorimesh transporti.
Sipas presidentit të kompanisë, Roger Alm, këto zhvillime e bëjnë më të lehtë se kurrë kalimin drejt transportit elektrik, duke përmbushur nevojat reale të klientëve dhe duke ofruar performancë të krahasueshme me kamionët tradicionalë.
Modeli i ri për distanca të gjata përdor teknologjinë e-axle, që lejon më shumë hapësirë për bateri dhe mbështet karikimin ultra të shpejtë me sistemin MCS, duke arritur 20–80% të baterisë në rreth 50 minuta.
Ndërkohë, modelet e tjera ofrojnë transmision të ri me dy motorë dhe ndërrim marshesh më të butë, duke reduktuar zhurmën dhe dridhjet gjatë punës.
Kamionët e rinj elektrikë të Volvo do të dalin gradualisht në tregje duke filluar nga viti 2026, si pjesë e strategjisë së kompanisë për të arritur transport pa emetime deri në vitin 2040. /Telegrafi/