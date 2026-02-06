Volkswagen Transporter me pamje dhe stil sportiv
Volkswagen ka sjellë versionin e ri Transporter Sportline, i cili kombinon funksionalitetin e një furgoni me stilin dhe detajet e një modeli sportiv.
Ky variant vjen me modifikime të veçantq, rrota 19‑inch, pamje të ulur dhe elemente të jashtme në ngjyrë të zezë me vijë të kuqe, që i japin veturës një pamje më agresive dhe moderne.
Brenda kabinës, ulëset sportive me qepje të kuqe, timoni të ngrohtë prej lëkure dhe dyshemeja e përfunduar plotësisht rrisin komoditetin dhe përvojën e drejtimit.
Motorizimi mbetet i njëjti, duke përfshirë dizel, plug‑in hibrid dhe elektrik, ku versioni më i fuqishëm ofron deri në 286 kuaj‑fuqi.
Për të shënuar 75 vjet Transporter, Volkswagen ka sjellë edhe serinë e kufizuar Sportline 75, me detaje unike dhe emërtim special.
Çmimet fillojnë nga 72 mijë euro për Transporter Sportline dhe 74 mijë euro për edicionin e kufizuar. /Telegrafi/