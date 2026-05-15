Honda regjistron humbjen e parë vjetore në pothuajse 70 vite
Prodhuesi japonez i automjeteve Honda ka raportuar humbjen e parë vjetore që nga kuotimi i tij në bursë, një ngjarje e rrallë në historinë gati 70-vjeçare të kompanisë si kompani e listuar publikisht.
Sipas raportimeve financiare, kompania ka regjistruar një humbje operative prej rreth 414.3 miliardë jen (afërsisht 2.6 miliardë dollarë) për vitin fiskal që përfundoi në mars, krahasuar me një fitim prej 1.2 trilion jen një vit më parë.
Humbja lidhet kryesisht me kostot e mëdha të ristrukturimit në sektorin e automjeteve elektrike (EV), përfshirë investime të dështuara dhe zhvlerësime që kalojnë shifrën e 9 miliardë dollarëve.
Kompania gjithashtu është përballur me presion nga tarifat në SHBA dhe rënien e shitjeve në tregje kryesore si Kina.
Pavarësisht humbjes historike, Honda parashikon rikthim në fitim në vitin e ardhshëm fiskal, duke u mbështetur në uljen e kostove dhe performancën e fortë të segmentit të motoçikletave, i cili ka mbetur burim stabil i të ardhurave.
Kompania po ashtu ka rishikuar strategjinë e saj, duke u fokusuar më shumë në automjetet hibride dhe modelet tradicionale, pas ngadalësimit të kërkesës globale për vetura elektrike. /Telegrafi/