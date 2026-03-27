Volkswagen tërheq Skoda-n nga Kina
Rënia e Skoda-s në Kinë duhet studiuar.
Për shumë vite, ky ishte tregu më i madh i kompanisë, por shitjet filluan të bien drejt fundit të dekadës së fundit.
Mes konkurrencës së ashpër të nxitur nga rritja e prodhuesve vendas të veturave, Grupi Volkswagen po e tërheq markën çeke nga tregu.
Shitjet lokale do të përfundojnë deri në mesin e vitit.
Edhe pse ka qenë në rënie në Kinë këtë dekadë, Skoda ka arritur të kompensojë këto humbje masive duke u rritur në pjesë të tjera të botës.
Në vitin 2025, ajo u bë marka e tretë më e shitur e makinave në Evropë për herë të parë.
Kërkesa në Indi arriti nivele rekord, ndërsa marka fitoi vrull edhe në Afrikën e Veriut dhe Turqi.
Globalisht, Skoda u rrit me 12.7 përqind vitin e kaluar, duke arritur në 1,043,900 njësi; rezultati i saj më i mirë në gjashtë vjet. /Telegrafi/