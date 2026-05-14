Volkswagen shtyn debutimin e Golfit elektrik
Edhe Volkswagen i shtohet listës në rritje të prodhuesve të automjeteve që po vonojnë lansimin e automjeteve të tyre elektrike.
Drejtori ekzekutiv i kompanisë ka konfirmuar se Golfi elektrik nuk do të arrijë deri rreth vitit 2030, dy vjet më vonë nga sa pritej më parë.
Sipas Autocar, drejtori ekzekutiv i VW, Thomas Schafer, tha: “Nuk kemi nevojë për një Golf elektrik në vitin 2028. Jemi të përgatitur mirë me atë që kemi në portofolin tonë me automjetet tona”.
ID. Golf pritet të mbështetet në arkitekturën e ardhshme të platformës SSP të VW.
i VW është përballur me probleme në zhvillimin e platformës së re, duke shkaktuar vonesa.
ID. Golf do të sjellë një variant GTI me performancë të lartë, i cili do të jetë një " përbindësh ", dhe Schafer tashmë ka konfirmuar edhe një Golf R. /Telegrafi/