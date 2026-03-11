Volkswagen shkurton 50,000 vende pune pasi fitimet ranë me gati përgjysmë
Grupi Volkswagen pati një vit të vështirë në fitime dhe planifikon të shkurtojë 50,000 vende pune në Gjermani deri në vitin 2030 - një përshkallëzim dramatik të programit të uljes së kostove pasi fitimi neto ra me 44% në 6.9 miliardë euro në vitin 2025, rezultati më i keq i prodhuesit të makinave që nga skandali i emetimeve të naftës gati një dekadë më parë.
Njoftimi, i bërë nga drejtori ekzekutiv Oliver Blume në Wolfsburg të martën, shkon përtej reduktimit të 35,000 vendeve të punës që grupi kishte rënë dakord tashmë me sindikatat në fund të vitit 2024.
Të ardhurat ngecën në rreth 322 miliardë euro, ndërsa fitimi operativ pothuajse u përgjysmua në rreth 8.9 miliardë euro, sipas prodhuesit më të madh të makinave në Evropë.
Drejtori kryesor financiar Arno Antlitz përmendi një "mjedis sfidues" të tensioneve gjeopolitike, barrierave të reja tregtare dhe konkurrencës në intensifikim, veçanërisht nga Kina.
Aksionet e Volkswagen u rritën me gati 3.7% në Frankfurt të martën në mëngjes, të nxitura nga rritja më e gjerë e tregut që pasoi komentet e Donald Trump mbi sanksionet ndaj Iranit dhe një përfundim të mundshëm të konfliktit.
Në vitin 2015, u zbulua se Volkswagen kishte instaluar softuer në miliona automjete me naftë të projektuara për të manipuluar testet e emetimeve, duke i bërë makinat të dukeshin shumë më të pastra sesa ishin gjatë testimit - një skandal që “fshiu miliarda” nga vlera e tregut të kompanisë, shkaktoi ndjekje penale dhe i kushtoi grupit mbi 30 miliardë euro në gjoba, zgjidhje dhe tërheqje makinash në të gjithë botën.
Por situata aktuale konsiderohet më e rëndë se skandali i vitit 2015. /Telegrafi/