Volkswagen ID.4 mund të merr një emër të ri - ID. Tiguan
Volkswagen mund ta riemërtojë crossover-in elektrik ID.4 me diçka të çuditshme. Kompania njoftoi shtatorin e kaluar se do t'u jepte automjeteve të saj elektrike me markë ID emra të duhur, si p.sh. ID.2 duke u bërë ID. Polo. Tani, ID.4 mund të bëhet ID. Tiguan.
Sipas Automotive News Europe, sindikata IG Metall zbuloi ndryshimin e emrit në një konferencë për shtyp në Gjermani javën e kaluar, transmeton Telegrafi.
Emri ID. Tiguan thuhet se do të debutojë së bashku me një version tërësisht të rifreskuar të SUV-it elektrik, gjë që duhet të ndodhë së shpejti.
"Emrat e modeleve tona janë të ankoruar fort në mendjet e njerëzve", tha Thomas Schäfer, CEO i markës Volkswagen, vitin e kaluar.
"Ato përfaqësojnë një markë të fortë dhe mishërojnë karakteristika të tilla si cilësia, dizajni i përjetshëm dhe teknologjitë për të gjithë. Kjo është arsyeja pse po i zhvendosim emrat tanë të njohur në të ardhmen", shtoi ai.
ID.4 hyri në prodhim në vitin 2020 për vitin model 2021, dhe versioni i përditësuar pritet të debutojë këtë vit. Volkswagen supozohet se do të prodhojë ID. 4/ID. Tiguan deri në vitin 2031, dhe nëse ndryshon emrin, ka të ngjarë të ketë edhe një stil të ngjashëm.
Volkswagen nuk është prodhuesi i parë i makinave që ndryshon strategjinë e tij të emërtimit kur bëhet fjalë për automjetet elektrike.
Në shkurt, Mercedes-Benz njoftoi se do të zëvendësonte parashtesën "EQ" me një prapashtesë "EQ Technology".
Audi ndryshoi kursin në vitin 2025, duke braktisur skemën e numërimit çift-tek për automjetet e saj elektrike dhe motorët me djegie për të shmangur ngatërrimin e klientëve.
Në vend të kësaj, modelet elektrike dhe me djegie do të ndajnë të njëjtin numër me emërtime të ndryshme, si E-Tron dhe TFSI.
Në maj, Toyota e ripërtëriu crossover-in e saj elektrik. Gjithashtu e riemërtoi atë nga bZ4X në bZ. Kjo ndodhi vetëm disa muaj pasi prodhuesi i makinave hoqi etiketën e emrit Prime për hibridet plug-in. /Telegrafi/