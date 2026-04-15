Volkswagen ID.3 Neo heq dorë nga rrëshqitësi i urryer me prekje për butona
Volkswagen ka folur shumë rreth mënyrës se si i ka dëgjuar ankesat e klientëve në lidhje me interierin e thjeshtuar dhe se si planifikon të rregullojë gabimet e së kaluarës.
Po fillon ta mbajë këtë premtim, pasi ID.3 i vitit 2026 sjell disa përmirësime kyçe në ndërfaqen e përdoruesit, transmeton Telegrafi.
Ndërsa modelet e ripërpunuara zakonisht vijnë me më pak kontrolle fizike për hir të uljes së kostove të maskuara si minimalizëm, ky hatchback elektrik për fat të mirë i kundërvihet këtij trendi.
I riemëruar si ID.3 Neo, modeli i rishikuar heq rrëshqitësin e frikshëm me prekje që përdoret për të rregulluar temperaturën dhe volumin.
VW mund të kishte kursyer edhe më shumë para duke integruar plotësisht aksesin në këto funksione në ekranin me prekje, por ky nuk është rasti këtu.
Në vend të kësaj, konzola qendrore është ridizajnuar për të akomoduar një rresht butonash fizikë të pozicionuar poshtë vrimave të ajrit.
Shiriti i butonave në konzolën qendrore ofron akses të shpejtë në kontrollin e temperaturës, ventilatorin, ndezjen/fikjen e ajrit të kondicionuar, modalitetin automatik të klimës, riqarkullimin e ajrit, shkrirësin e xhamit të përparmë dhe ngrohësin e xhamit të pasmë.
Bëhet edhe më mirë, pasi butonat e duhur tani mund të gjenden edhe në timon, duke zëvendësuar tastet kapacitive me prekje të ID.3 para-ripërtëritjes.
Një tjetër bezdi në versionin e vjetër ishte paneli i derës së shoferit, ku çelësat e dedikuar për dritaret e pasme mungonin dukshëm.
Për ID.3 Neo, VW rikthehet në një paraqitje të njohur me katër çelësa dritaresh, së bashku me butona të veçantë kyçjeje dhe zhbllokimi.
Gjithçka tani është aty ku duhet të jetë, me një paraqitje logjike që shpresojmë se modelet e tjera do ta përvetësojnë.
Ka edhe më shumë lajme të mira, pasi VW po instalon një buton rrotullues midis sediljeve. Nuk është vetëm për kontrollin e volumit, por edhe për ndryshimin e këngëve dhe stacioneve nëpërmjet një funksioni pistash.
Prakticiteti është përmirësuar gjithashtu, me një raft më të ulët depozitimi që tani ndodhet nën konsolën qendrore.
Një tjetër ndryshim i mirëpritur është paneli i instrumenteve, i cili tani mat 10.25 inç në vend të ekranit të vogël të shoferit prej 5.3 inç të përdorur në ID.3 të mëparshëm.
Ai paraqet grafikë retro që imitojnë një Golf Mk1 të modelit të vonë, të kompletuar me një shpejtësimatës dhe një numërues xhirosh në stil analog.
Ky i fundit padyshim shërben për një qëllim tjetër pasi nuk ka motor me djegie; në vend të kësaj, ai tregon prodhimin e energjisë dhe nivelet e rikuperimit.
Pamja e jashtme tregon qartë se kemi të bëjmë me një ndryshim të pamjes sesa me një makinë të vërtetë të gjeneratës së ardhshme.
ID.3 Neo është pak a shumë e njëjta gjë, por ka dritat e përparme të ridizajnuara dhe një parakolp të përparmë të ri-skulpturuar.
I ndarë në dysh nga logoja e ndriçuar e VW, shiriti horizontal i dritës është dukshëm më i trashë se më parë dhe ndodhet nën një mbulesë xhami. Në versionet më të larta, shiriti ndriçon.
Në pjesën e pasme, dera e zezë e pasme është zëvendësuar nga një panel me ngjyrën e karrocerisë.
Në mënyrë të ngjashme, rrethimi i xhamit të përparmë, çatia dhe spoileri i pasmë tani janë të koordinuara me ngjyrën e pjesës tjetër të karrocerisë.
Meqenëse ky është një ndryshim i pamjes, profili mbetet i pandryshuar, përveç disa dizajneve të reja të rrotave.
Ndryshe nga ID i ardhshëm, më i vogël dhe më i lirë. Polo me tërheqje në rrotat e përparme, ID.3 Neo qëndron me bazat e tërheqjes në rrotat e pasme.
Ai përdor platformën më të fundit MEB+ dhe vjen me tre opsione baterie: 50 kWh, 58 kWh dhe 79 kWh. Në varësi të paketës, motori elektrik prodhon përkatësisht 168 kf, 188 kf ose 228 kf.
Ndërsa bateria më e madhe mbështet karikimin DC deri në 183 kW, ato më të voglat janë të kufizuara në 105 kW. Me një karikim të plotë, ID.3 Neo me paketën 50 kWh vlerësohet në 259 milje (417 kilometra), sipas vlerësimeve WLTP të VW.
Versioni 58 kWh rrit autonominë në 307 milje (494 kilometra), ndërsa modeli 79 kWh arrin maksimumin në 391 milje (630 kilometra). Në varësi të baterisë, duhen rreth 26 deri në 29 minuta për t'u karikuar me rrymë DC nga 10 në 80 përqind.
Të rejat për ndryshimin e pamjes janë drejtimi me një pedal dhe funksioni "ngarkim automjeti". Ky i fundit në mënyrë efektive e kthen ID.3 Neo në një bankë energjie për pajisje të jashtme, megjithëse kërkon një përshtatës opsional.
Një tjetër veçori me kosto shtesë është Connected Travel Assist, një evolucion i sistemit të asistencës së shoferit të VW që mund ta ndalojë automatikisht makinën në semafor të kuq.
ID.3 Neo del në shitje në të gjithë Evropën këtë muaj, me dërgesat e planifikuara për të filluar në korrik. /Telegrafi/