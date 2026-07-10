Volkswagen drejt një transformimi të madh deri në 2030 – shkurtime kostosh dhe më pak modele
Volkswagen ka zbuluar strategjinë deri në vitin 2030, duke përfshirë planet për të përgjysmuar numrin e modeleve që ofron dhe për të zvogëluar numrin e varianteve të automjeteve deri në 75% në një përpjekje për të ulur kostot dhe kompleksitetin.
Njoftimi pasoi një takim të ndjekur nga afër të bordit mbikëqyrës të prodhuesit gjerman të veturave, i cili thuhet se diskutoi një nga programet më të mëdha të ristrukturimit në historinë e industrisë globale të automobilave.
Prodhuesi është nën presion nga tarifat e SHBA-së, marzhet më të dobëta të fitimit për automjetet elektrike dhe, mbi të gjitha, konkurrenca e ashpër në Kinë.
Ndërsa bordi u mblodh në selinë qendrore të Volkswagen në Wolfsburg, IG Metall, një nga sindikatat më të mëdha të Gjermanisë, organizoi protesta të koordinuara në të gjithë vendin.
Një protestë u mbajt jashtë selisë qendrore, ndërsa veprime të mëtejshme u zhvilluan në rreth 20 lokacione të Volkswagen, Audi, Porsche, MAN dhe Cariad.
Përfaqësuesit e sindikatës paralajmëruan se menaxhmenti rrezikonte një "konflikt të madh" me punëtorët.
Volkswagen thuhet se po shqyrton shkurtimin e 100,000 vendeve të punës në të gjithë botën - më shumë se 15% të fuqisë punëtore - dhe mbylljen e katër fabrikave në Gjermani: fabrikat e Volkswagen në Hanover, Emden dhe Zwickau, si dhe fabrikën e Audi në Neckarsulm.
Nëse konfirmohen, këto masa do të shkojnë përtej marrëveshjes së Volkswagen me sindikatat e vitit 2024, e cila tashmë përfshinte më shumë se 35,000 shkurtime vendesh pune në Gjermani deri në vitin 2030.
Megjithatë, plani i ri i publikuar pas mbledhjes së bordit nuk trajtoi drejtpërdrejt raportet për shkurtime vendesh pune ose mbyllje të fabrikave.
Në vend të kësaj, Volkswagen tha se do të zvogëlonte kapacitetin vjetor të prodhimit në rreth nëntë milionë automjete për t'iu përgjigjur "konkurrencës së intensifikuar ndjeshëm".
Kjo krahasohet me kapacitetin prej rreth 12 milionë automjetesh para pandemisë Covid-19 dhe rreth 10 milionë sot.
Masa të tjera përfshijnë përshtatjen e produkteve dhe teknologjisë më afër tregjeve rajonale, uljen e kapacitetit të prodhimit për t'iu përshtatur kërkesës dhe thjeshtimin e strukturës korporative dhe portofolit të investimeve të grupit. /Telegrafi/