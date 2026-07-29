Modeli koncept i BMW-së zbulon se si do të duket M3 i ri
BMW ka zbuluar një model konceptual që jep një pamje të parë të gjeneratës së ardhshme të BMW M3, e cila pritet të hyjë në një epokë të re me teknologji elektrike.
Modeli BMW M Concept Neue Klasse paraqet drejtimin e ri të dizajnit dhe performancës për automjetet sportive të markës gjermane.
Koncepti u prezantua gjatë garës prestigjioze 24 Orët e Le Mans dhe sjell një dizajn shumë më agresiv, me linja të theksuara sportive, harqe të zgjeruara të rrotave, hyrje të mëdha ajri dhe elemente aerodinamike të frymëzuara nga sportet motorike.
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Modeli i ri pritet të jetë M3 i parë tërësisht elektrik, duke përdorur platformën Neue Klasse të BMW-së. Ai do të shënojë një ndryshim të madh për serinë ikonike M3, e cila prej dekadash është e lidhur me motorët me djegie të brendshme dhe performancën e lartë.
Sipas të dhënave të publikuara deri tani, versioni i ardhshëm elektrik pritet të ketë teknologji të avancuar, përfshirë një sistem me katër motorë elektrikë dhe arkitekturë elektrike 800 volt, ndërsa BMW synon që automjeti të ofrojë performancë në nivelin e modeleve tradicionale M.
Brenda kabinës, koncepti sjell një qasje moderne me fokus te shoferi, ekrane të avancuara dhe elemente të marra nga makinat e garave. BMW thekson se modelet e ardhshme M do të ruajnë karakterin sportiv të markës, por do ta kombinojnë atë me teknologjinë elektrike.
Prodhimi i versionit të ri të M3 pritet të nisë në vitet e ardhshme, ndërsa BMW ka bërë të ditur se do të vazhdojë të ofrojë edhe alternativa me motorë tradicionalë për tregje dhe klientë të ndryshëm. /Telegrafi/