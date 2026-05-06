Vlera e Samsung-ut kalon një trilion dollarë
Aksionet e Samsung Electronics u rritën me më shumë se 15% të mërkurën, duke e shtyrë kapitalizimin e tregut të gjigantit të çipave përtej shifrës prej 1 trilion dollarësh, ndërsa investitorët vazhduan të përqendroheshin në aksione të lidhura me inteligjencën artificiale.
Samsung u bë kompania e dytë aziatike që kaloi shifrën prej 1 trilion dollarësh, pas TSMC, transmeton Telegrafi.
Kompania e kaloi për herë të parë atë prag të kapitalizimit të tregut prej 1 trilion dollarësh më 26 shkurt, sipas të dhënave të FactSet.
Aksionet e kompanisë kanë thyer një rekord të lartë dhe janë në rrugën e fitimit më të madh njëditor të regjistruar ndonjëherë, treguan të dhënat nga FactSet.
Rritja pasoi fitimet rekord të tremujorit të parë të Samsung Electronics javën e kaluar. Fitimi operativ u rrit më shumë se tetëfish në 57.2 trilionë won, ndërsa të ardhurat u rritën në një rekord prej 133.9 trilionë won koreanë.
Fitimi operativ i tremujorit të parë të Samsung gjithashtu tejkaloi fitimin e saj të plotë të vitit 2025 prej 43.6 trilionë won.
Fitimet pasuan gjithashtu një raport të Bloomberg se Apple ka zhvilluar bisedime eksploruese me Samsung dhe Intel për të prodhuar çipa për pajisjet Apple në SHBA, duke u diversifikuar potencialisht përtej furnizuesit të hershëm TSMC.
Aksionet e gjigantit të çipave të Koresë së Jugut SK Hynix gjithashtu u rritën me më shumë se 10%, duke ndihmuar në rritjen e indeksit të referencës Kospi me më shumë se 5% në mbi 7,000 për herë të parë.
Samsung ka punuar për të ngushtuar hendekun me SK Hynix në segmentin e kujtesës AI me rritje të shpejtë. Në shkurt, kompania tha se ishte bërë firma e parë në botë që filloi prodhimin masiv të çipave HBM4 dhe filloi dërgesat për klientë të pazbuluar.
HBM4 përfaqëson gjeneratën e gjashtë dhe më të fundit të teknologjisë së kujtesës me gjerësi të lartë bande. Çipat pritet të luajnë një rol kyç në arkitekturën e ardhshme të AI Vera Rubin të Nvidia-s, e cila synon të fuqizojë ngarkesat e punës së avancuara të IA-së në qendrat e të dhënave.
Analistët thanë se rritja e ndjeshme e Samsung Electronics është nxitur nga kërkesa në rritje për memorie të lidhur me IA-në, shtrëngimi i kushteve të furnizimit dhe përmirësimi i konkurrencës në çipat e memories me gjerësi të lartë. /Telegrafi/