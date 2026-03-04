VLEN: Frika e detyroi BDI-në ta mbrojë Artan Grubin
Nga VLEN thonë se BDI për shkak të frikës ka vendosur ta mbrojë Artan Grubin. Sipas VLEN, gjatë kohës së BDI-së dhe Grubit bizneset e lojërave të fatit u transferuan në Maqedoni nga nëntoka serbe.
"Nga frika se mos Artan Grubi do të hap gojën, BDI vendosi ta mbron atë. Ata harruan se vet Bujar Osmani u distancua dhe kërkoi falje për sjelljen e tij gjatë fushatës në Çair. Por frika e turbullon mendjen. BDI nuk ka kredibilitet të flasë për lojëra fati. Gjatë kohës së tyre dhe me marrëveshjet e tyre, bizneset e lojërave të fatit u transferuan në Maqedoni nga nëntoka serbe".
"VLEN nuk i harron premtimet e saj. Të gjitha marrëveshjet e paligjshme midis Përparimit dhe Artanit për licencat e lojërave të fatit online janë anuluar. Po punojmë për një Ligj të ri për Lojërat e Fatit, i cili do të përgjysmojë numrin e objekteve brenda një periudhe të arsyeshme kohore. Po punojmë për zgjidhje sistemike dhe, ndryshe nga BDI, nuk po bëhemi partnerë në industrinë e lojërave të fatit", thonë nga VLEN.