Vjen diagnoza pas rrëzimit: Lindsey Vonn theu këmbën e majtë, iu nënshtrua një operimi
Skiatorja legjendare amerikane, Lindsey Vonn, ka pësuar një frakturë të rëndë në këmbën e majtë pas një rënie dramatike gjatë garës olimpike të zbritjes në Cortina d’Ampezzo, Itali.
Pas aksidentit, Vonn u transportua me helikopter në spital, ku iu nënshtrua menjëherë një ndërhyrjeje kirurgjikale për të stabilizuar dëmtimin.
Vonn, 41 vjeç, doli nga pista në pjesën e sipërme dhe nuk mundi ta përfundonte garën, duke lënë pas vetes një moment të tensionuar dhe shqetësues për tifozët dhe skuadrën e saj. Ky incident ngre dyshime për të ardhmen e karrierës së saj, pasi skiatorja tashmë po garonte me një dëmtim të rëndë në gju, me ligamente të këputura kryqëzuese.
La fotógrafa de la agencia AP, Jacquelyn Martin, captó el momento que provocó la caída de Lindsey Vonn🇺🇸.
El bastón de su esquí chocó con una de las puertas e hizo que perdiera el equilibrio.
Lindsey regresaba a Juegos Olímpicos tras un retiro de 5 años (de 2019 a 2024), hace… pic.twitter.com/Pc2sQzQEfc
— Olimpismo Mexicano (@OlimpismoMex) February 8, 2026
Sipas spitalit italian, ndërhyrja ka shkuar sipas planit, dhe Vonn tani ndodhet nën mbikëqyrje mjekësore intensive për të siguruar rikuperimin e saj.
Megjithatë, nuk ka një afat të përcaktuar për rikthimin e saj në sport, duke lënë hapësirë për shqetësime mbi të ardhmen profesionale të skiatores.
Ky aksident shënon një moment të vështirë për një nga emrat më të mëdhenj të skive, e cila ka fituar shumë medalje dhe tituj gjatë karrierës së saj dhe është një figurë inspiruese për sportistët dhe adhuruesit e sportit dimëror në mbarë botën.
Familjarët dhe stafi mjekësor i kanë dhënë mbështetje të plotë, ndërsa fansat dhe kolegët e sportit shprehin solidaritet dhe shpresojnë për një rikuperim të plotë të Lindsey Vonn. /Telegrafi/