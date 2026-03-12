Vjedhje e rëndë në Rahovec, hajnat marrin para dhe stoli ari në një shtëpi
Një rast i vjedhjes së rëndë është raportuar mbrëmjen e së mërkurës në fshatin Patoqan i Ulët të komunës së Rahovecit.
Sipas raportit policor, rreth orës 19:00 persona të panjohur kanë hyrë në shtëpinë e një viktime mashkull kosovar. Të dyshuarit dyshohet se kanë depërtuar në objekt dhe nga aty kanë arritur të marrin para të gatshme si dhe stoli ari.
Rasti është cilësuar si “vjedhje e rëndë”, ndërsa njësitë e Policia e Kosovës kanë dalë në vendin e ngjarjes dhe kanë nisur hetimet për identifikimin dhe kapjen e personave të dyshuar.
Autoritetet nuk kanë bërë të ditur ende vlerën e saktë të dëmit të shkaktuar, ndërsa rasti po hetohet. /Telegrafi/
