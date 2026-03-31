Kombëtarja e Kosovës do të luajë sot (e martë) ndeshjen historike ndaj Turqisë për kualifikim në Kupën e Botës 2026.

Mungesë e madhe për ‘Dardanët’ në këtë ndeshje do të jetë ajo e kapitenit Amir Rrahmani.

Me mungesa do të jetë edhe kombëtarja e Turqisë, aty ku tashmë është e konfirmuar mungesa e qendërmbrojtësit Merih Demiral shkaku i lëndimit.

Mirëpo, përveç tij edhe katër lojtarë të tjerë nuk do të kenë mundësinë të paraqiten në ndeshjen ndaj Kosovës.

Kjo pasi përzgjedhësi Vincenzo Montella ka vendosur që ata ta shikojnë ndeshjen nga tribunat.

Lojtarët turk që nuk do të paraqiten ndaj Kosovës janë këta:

Oguz Aydin

Merih Demiral

Muhammed Sengezer

Ahmetcan Kaplan

Mustafa Eskihellaç

PërfaqësuesetFutbollNdërkombëtareSportKombëtarja e Turqisë
telegrafi sport app