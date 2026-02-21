Viktimat e Epstein do të paguhen 35 milionë dollarë si pjesë e marrëveshjes
Organi që menaxhon pasurinë e Jeffrey Epstein ka rënë dakord të paguajë deri në 35 milionë dollarë për të zgjidhur kërkesat ligjore të pazgjidhura të dhjetëra viktimave potencialisht, sipas një vendimi të propozuar gjyqësor të paraqitur të enjten.
Zgjidhja lidhet me viktimat që thanë se ishin “sulmuar seksualisht, abuzuar ose trafikuar nga Jeffrey Epstein midis 1 janarit 1995 dhe deri më 10 gusht 2019”, data e vdekjes së financierit në burg.
Pasuria e Epstein do të paguante 35 milionë dollarë nëse ka 40 ose më shumë persona të kualifikuar në këtë kategori dhe 25 milionë dollarë nëse ka më pak se 40, shkruan the Telegraph.
Marrëveshja, nëse miratohet nga një gjyqtar, do t’i jepte fund një padie të vitit 2024 të ngritur kundër Darren Indyke, ish-avokatit të Epstein, dhe Richard Kahn, ish-kontabilistit të financuesit pedofil.
Në padinë e vitit 2024, avokatët në Boies Schiller Flexner, firma ligjore që përfaqësonte viktimat, thanë se dyshja e ndihmoi Epstein të krijonte një rrjet kompleks korporatash dhe llogarish bankare që e lejonin të fshihte abuzimet e tij dhe të paguante viktimat dhe rekrutuesit, ndërkohë që i linin ata “të kompensuar mirë” për punën e tyre.
Të dy kanë mohuar çdo shkelje përmes lidhjes së tyre me abuzuesin seksual të dënuar dhe nuk janë akuzuar për ndonjë krim.
Vendimi tha se marrëveshja nuk do të thotë që bashkëekzekutuesit pranojnë fajin ose janë të detyruar të ndërmarrin veprime të mëtejshme ligjore nga viktimat.
Por, marrëveshja duhet të miratohet nga një gjykatës federal në New York përpara se të marrë formë të prerë.
Pasuria e Epsteinit më parë kishte krijuar një fond dëmshpërblimi që u kishte paguar viktimave 121 milionë dollarë.
Pasuria gjithashtu u kishte paguar viktimave 49 milionë dollarë në zgjidhje shtesë. /Telegrafi/