Videot e çuditshme të Apple në TikTok që tërheqin vëmendjen e Gjeneratës Z
Apple po promovon MacBook Neo me një seri videosh qëllimisht të çuditshme në TikTok, që po tërheqin me sukses vëmendjen e Gjeneratës Z.
Që nga e enjtja, Apple ka postuar videot në grupe prej tre, ku secila video korrespondon me një nga opsionet e ngjyrave Blush, Citrus dhe Indigo të MacBook Neo.
Laptopi vjen gjithashtu në ngjyrë argjendi, kështu që mund të ketë një grup të fundit videosh nesër, transmeton Telegrafi.
Disa nga videot tregojnë një limon që merr një telefonatë FaceTime nga një limon, ikonën e aplikacionit Finder të Mac që skuqet dhe pamje ikonike nga prezantimi i Macintosh origjinal në vitin 1984.
Videot e tjera janë më abstrakte, me një që tregon fruta agrume në ujë të gazuar dhe një tjetër që tregon një lindje dielli me ngjyrë rozë, të vendosur në tingullin e fillimit të Mac.
Shumë komente në video kanë shprehur konfuzion dhe disa njerëz kanë pyetur nëse llogaria TikTok e Apple është hakuar.
Të tjerë e kanë kuptuar dhe e kanë duartrokitur marketingun absurd të Apple, si dhe faktin që po lejon komentet në këto video që në fillim, gjë që kompania më parë e kishte shmangur.
Apple gjithashtu tregoi një figurë mini 3D të modeluar sipas ikonës së aplikacionit Finder gjatë një transmetimi të drejtpërdrejtë në TikTok të ashtuquajtur "Matcha Break with MacBook Neo" të mërkurën, sipas llogarisë së njohur të fansave të Apple "Basic Apple Guy".
"Maskota" e vogël e Finder u shfaq në një imazh që Apple e postoi edhe në TikTok.
Figura është quajtur "Little Finder Guy" ose "Lil' Finder Guy" në mediat sociale.
Me një çmim MacBook Neo që kushton vetëm 499 dollarë në SHBA, ka të ngjarë t'u pëlqejë të rinjve, dhe strategjia e marketingut e Apple e pasqyron qartë këtë. /Telegrafi/