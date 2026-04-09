Video prekëse, shpëtimi heroik i një qeni të bllokuar në mes të ujit
Një video prekëse e një operatori indian të gomoneve duke shpëtuar një qen endacak, është bërë virale.
Incidenti ndodhi pasi një rritje e papritur e niveleve të ujit e la qenin të bllokuar në një shkëmb të vogël.
Dëshmitarët në brigje e panë të shqetësuar ndërsa kafsha u izolua nga rrymat e forta, pa asnjë mënyrë për të arritur në një vend të sigurt.
Për fat të mirë, një operator gomoneje dhe ekipi i tij e panë kafshën e shqetësuar.
Një video e shpëtimit tregon ekipin duke manovruar gomonen e tyre të fryrë përmes ujit për të arritur qenin.
Një shpëtimtar zbriti me kujdes nga gomonja mbi një gur aty pranë për të qetësuar kafshën e frikësuar duke e përkëdhelur.
Pastaj ai përdori litarë për ta manovruar tërhequr gomonen më afër.
Qeni u ngrit në mënyrë të sigurt dhe u kthye në tokë të thatë pa lëndime. /Telegrafi/