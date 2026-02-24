"Video me përmbajtje seksuale në grup", media austriake shkruan për akuzat ndaj Belinda Ballukut
“Në Shqipëri, thashethemet, hetimet dhe tensionet politike po bashkohen në një çështje që po trondit bazën e pushtetit”, shkruan media austriake Exxtra24.at, me autor gazetarin Richard Schmitt.
Në qendër të zhvillimeve është zv/kryeministrja dhe ministrja e Infrastrukturës, Belinda Balluku, aktualisht ende në detyrë.
Ndërsa procedurat ligjore po marrin vrull, qarkullimi i një videoje të dyshuar me përmbajtje seksuale po i shton situatës një dimension tjetër, me pasoja të mundshme që shkojnë përtej vetë figurës së ministres.
Origjina e videos e paqartë materiale komprometuese në dosje
Sipas denoncuesve, në rrjetet sociale po qarkullon një video komprometuese që i atribuohet Belinda Ballukut. As autenticiteti i materialit dhe as identiteti i personave të përfshirë nuk janë konfirmuar zyrtarisht. Megjithatë, përmbajtja dhe spekulimet përkatëse po përhapen me shpejtësi.
Burime të brendshme sugjerojnë se videoja mund të jetë publikuar nga ish-bashkëshorti i politikanes, por deri tani nuk ka prova që e mbështesin këtë pretendim.
Paralelisht, burime anonime flasin për një rreth personash pranë Ballukut, që dyshohet se kanë marrë me qira një apartament në qendër të Tiranës, si edhe vila jashtë kryeqytetit, ku pretendohet se janë zhvilluar takime private në ambiente ekskluzive. Sipas raportimeve të pakonfirmuara, mes pjesëmarrësve dyshohet se kanë qenë biznesmenë dhe politikanë.
Mbetet e paqartë nëse këto pretendime mbështeten në prova konkrete apo janë pjesë e një fushate të motivuar politikisht. Rrjedhjet e informacionit me sfond politik nuk janë të panjohura në Shqipëri, sidomos në periudha tensioni brenda partive.
Në këtë kontekst, sipas burimeve hetimore, dyshohet se janë sekuestruar pamje filmike nga telefoni celular i Vis Berberit, një ish-zyrtar i lidhur me procedura të prokurimit publik. Një nga videot përshkruhet si komprometuese dhe me përmbajtje seksuale në grup. Sipas burimeve, materiali thuhet se i është dërguar edhe Kryeministrit Edi Rama.
Videoja, sipas raportimeve, ka shkaktuar shqetësim në nivelet më të larta politike, veçanërisht për faktin se ishte ruajtur në pajisjen personale të Berberit.
Gjithashtu, përmenden shuma të mëdha parash që ai dyshohet se ka përfituar, të cilat sipas burimeve janë përdorur për qëndrime luksoze dhe aktivitete në vila private në periferi të Tiranës dhe në zona bregdetare. Nuk përjashtohet mundësia që pamjet filmike të jenë përdorur si mjet presioni në marrëdhënie politike apo institucionale.
Hetimet nga SPAK
Paralelisht me pretendimet për videon, Balluku po përballet me presion në rritje nga drejtësia. Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK) ka ngritur akuza ndaj ministres, ndërsa detajet janë bërë publike vetëm pjesërisht.
Në qendër të hetimit ndodhet një USB që përmban rreth 6.500 mesazhe dhe dokumente të tjera digjitale. Sipas SPAK, këto materiale dyshohet se dokumentojnë aktivitete kriminale, jo vetëm nga Balluku, por edhe nga vartës dhe zyrtarë të tjerë.
Sipas hetuesve, përmbajtja e dokumenteve përputhet me prova të tjera shkresore dhe sugjeron manipulim në të paktën njëmbëdhjetë tenderë publikë. Ndër projektet e përmendura janë rruga Thumanë–Kashar me vlerë 245 milionë euro, Porto Romano–Durrës me vlerë 12 milionë euro, si dhe kontrata për mirëmbajtjen e akseve rrugore në veri të vendit.
SPAK dyshon se, në këmbim të dhënies së kontratave, janë shpërndarë apartamente të regjistruara në emra të tretë për të fshehur përfitime të paligjshme. Në materiale përmenden gjithashtu mjete luksoze. Hetimi është zgjeruar edhe për raste të tjera të mundshme të abuzimit me detyrën dhe pasurimit të paligjshëm.
Po ashtu, thuhet se përmes masave speciale hetimore janë dokumentuar tentativa për ushtrim presioni ndaj një vartësi, edhe pasi ai kishte marrë statusin e të pandehurit dhe nuk ishte pezulluar nga detyra.
Bashkëpunimi me prokurorinë
Çështja është komplikuar më tej nga bashkëpunimi i supozuar i një anëtari të një komisioni prokurimi brenda strukturave të drejtuara nga Berberi. Ky person thuhet se ka dhënë deklarime në SPAK për procedura të dyshuara si fiktive apo të paracaktuara në Autoritetin Rrugor Shqiptar (ARRSH). Sipas burimeve, ndërsa përfitimet e dyshuara financiare do të kenë shkuar në favor të Ballukut dhe Berberit, anëtarët e tjerë të komisionit pretendohet se kanë vepruar si zbatues.
USB-ja me provat është depozituar në kasafortën e Parlamentit të Shqipërisë dhe konsiderohet thelbësore për vendimin e deputetëve mbi heqjen e mundshme të imunitetit parlamentar të ministres. Në diskutim janë edhe masa të tjera sigurie, përfshirë një ndalim të mundshëm të daljes jashtë vendit. SPAK argumenton se janë paraqitur prova të reja që nuk janë marrë në konsideratë në vendime të mëparshme gjyqësore.
Qeveria nën presion pasojat politike të paqarta
Për Kryeministrin Edi Rama, kjo çështje vjen në një moment të ndjeshëm, ndërkohë që akuza të tjera për korrupsion brenda qeverisë tashmë kanë krijuar tensione politike. Zhvillimet e fundit e shtojnë më tej presionin mbi mazhorancën.
Në rrjetet sociale nuk kanë munguar reagimet ironike, ku theksohet se edhe strukturat e reja kundër korrupsionit nuk kanë arritur të shmangin skandalet. Deklaratat zyrtare për këtë çështje kanë qenë të pakta dhe të kujdesshme.
Nëse akuzat do të provohen apo nëse kemi të bëjmë me një përplasje me motive politike, kjo do të qartësohet nga procesi ligjor. Ajo që është e sigurt është se çështja po vë sërish në provë besimin e publikut te institucionet shtetërore.
Javët në vijim pritet të jenë vendimtare, si për të ardhmen politike të Belinda Ballukut, ashtu edhe për stabilitetin e qeverisë shqiptare në tërësi./ Exxtra24.at