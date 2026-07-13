Video dramatike nga zjarri në Bangkok, njerëzit ikin mes flakëve dhe tymit
Pamjet dramatike të publikuara në rrjete sociale tregojnë momentet e panikut gjatë zjarrit që përfshiu një bar në Bangkok, ku të paktën 27 persona humbën jetën dhe dhjetëra të tjerë mbetën të lënduar.
Në videot e shpërndara shihen klientë që përpiqen të largohen mes tymit të dendur dhe flakëve.
Sipas autoriteteve, tetë persona ndodhen në gjendje kritike, ndërsa mbi 60 të tjerë po marrin trajtim në spital.
Ngjarja ndodhi gjatë natës në lokalin Rong Beer Na Lat Phrao, në zonën Chatuchak të Bangkokut.
Dëshmitarët thanë se flakët nisën pranë skenës dhe u përhapën me shpejtësi, duke shkaktuar ndërprerje të energjisë elektrike dhe duke mbushur ambientin me tym.
Zjarrfikësit mbërritën në vendngjarje menjëherë pas mesnatës dhe e vunë zjarrin nën kontroll brenda rreth 30 minutash.
Shumica e viktimave u gjetën në tualetet e lokalit, ku besohet se ishin strehuar për t'u shpëtuar flakëve.
Autoritetet thanë se shumica humbën jetën nga asfiksia e shkaktuar nga tymi.
Hetimet paraprake sugjerojnë se zjarri mund të jetë shkaktuar nga një qark i shkurtër elektrik në një kondicioner, megjithëse shkaku zyrtar ende nuk është konfirmuar.
Po hetohet gjithashtu nëse daljet e emergjencës kanë qenë të bllokuara, ndërsa materialet e ndezshme në tavan dyshohet se kanë favorizuar përhapjen e shpejtë të flakëve. /Telegrafi/