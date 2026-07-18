Victoria Beckham feston lançimin e aromës së re në New York me familjen pranë saj, ndërsa Brooklyn vazhdon distancën
Victoria Beckham u mbështet nga familja e saj gjatë lançimit të aromës së re Portofino ’97 në New York City, ndërsa mungesa e djalit të saj Brooklyn vazhdoi të tërhiqte vëmendjen.
Ish-ylli i Spice Girls u shfaq e lumtur në eventin e organizuar në Caffe Paradiso, ku u shoqërua nga bashkëshorti David Beckham, djali Romeo, vajza Harper, djali Cruz dhe e dashura e tij Jackie Apostel.
Victoria ndau një moment të veçantë me Romeon dhe Harperin, duke pozuar më pas për një fotografi familjare. Ajo u shfaq elegante me një fustan të zi pa mëngë, ndërsa David Beckham zgjodhi një kostum blu të errët për këtë rast, shkruan DailyMail.
Familja kaloi kohë së bashku duke shijuar kafe dhe ëmbëlsira në ambientet e jashtme të kafenesë, në një atmosferë të ngrohtë me miq të afërt.
Ndërkohë, Brooklyn Beckham nuk ishte i pranishëm në këtë event. Ai ka vazhduar të mbajë distancë nga daljet familjare pas përçarjes së raportuar me prindërit e tij.
Sipas raportimeve, Brooklyn nuk ka reaguar publikisht ndaj disa momenteve të rëndësishme familjare që pas nisjes së tensioneve, përfshirë përvjetorin e 50-të të David Beckham dhe Ditën e Babait.
Pavarësisht mungesës së tij, pjesa tjetër e familjes Beckham ka vazhduar të shfaqet së bashku në evente publike, duke treguar mbështetjen për njëri-tjetrin. /Telegrafi/